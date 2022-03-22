Іспанія виступає за справедливий і егалітарний екологічний перехід в ООН

Організація Об'єднаних Націй, 22 березня Міністр рівності Іспанії Ірен Монтеро цього вівторка закликала до справедливого і рівного екологічного переходу в ООН, в якому «імплементація міжнародних зобов'язань щодо гендерної рівності» прискорюється у всіх сферах. «Відповідальність міжнародних інституцій та всіх урядів сьогодні полягає в тому, щоб сприяти справедливому екологічному переходу (...) Це означає прискорення виконання міжнародних зобов'язань щодо гендерної рівності, а також щодо навколишнього середовища, сприяння гендерній та правлюдини в усіх сферах та програмах, пов'язаних зі зміною клімату», - сказав міністр. Монтеро брав участь в електронному вигляді в щорічних засіданнях Жіночої Комісії ООН, де з цього приводу обговорювали гендерну рівність як драйвер вирішення кліматичних змін та екологічних катастроф. Міністр погодився з рештою учасників, що жінки та дівчата найбільше постраждали від наслідків пандемії covid-19, а також «високих температур, забруднення, посухи, втрати біорізноманіття та опустелювання, вимушеної міграції чи стихійних лих». «Жінки та дівчата не несуть відповідальності за кліматичну кризу, однак ми більше страждаємо від її негативних наслідків, більше страждаємо від її впливу на наше фізичне та психічне здоров'я», - сказала іспанська політика. У п'ятихвилинній промові Монтеро наполягав на тому, що «гендерне насильство також зростає під час криз та стихійних лих, а політичне насильство спрямоване проти жінок-екологічних активістів, які захищають територію, планету та права людини». Для вирішення цих нерівностей міністр Unidas Podemos виступав за захист державних послуг та інфраструктури для забезпечення доступу до освіти, охорони здоров'я, транспорту та ресурсів та поставок. За словами Монтеро, необхідно «взяти на себе зобов'язання щодо економічної та соціальної трансформації, в якій потреби людей ставляться до центру, посилюється робота державного сектору, і ми рухаємося до справді стійкої економічної моделі». У зв'язку з цим він стверджував, що екологічна криза «вимагає скоординованих дій у всьому світі» та відстоював важливість «феміністичного проекту» та «соціального екологізму» для «зіткнутися з кліматичною кризою» та рухатися «до кращого та справедливішого світу». НАЧАЛЬНИК JFU/MVS/DMT