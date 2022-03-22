Розалія побиває потокові записи в Іспанії своїм альбомом «Motomami»

Мадрид, 22 березня Розалія продовжує побити рекорди і вже є іспанською художницею (як чоловічою, так і жіночою) з найбільшою кількістю потоків в історії за перші 48 годин виходу свого останнього альбому «Motomami». Співачка також є найбільш слухається жінкою-художницею (як іспанською, так і міжнародною) в Іспанії протягом тих перших 48 годин, коли «Motomami» став світовим музичним явищем, повідомляє Sony Music у заяві. Крім того, з 5, 79 мільйонами потоків за перші 24 години, цей третій студійний альбом Розалії є другим найкращим дебютом в історії Spotify в Іспанії, поступаючись лише «Найкращому туру у світі» Bad Bunny, який досяг майже 10 мільйонів. Це також найкращий іспанський дебют коли-небудь на цій платформі, перевершуючи C Tangana та її альбом «El Madrileño», який до цього часу мав рекорд 5,17 мільйона; і найкращий дебют, також, для художниці, яка співає іспанською мовою, побивши колумбієць Кароль Г та її альбом «KG0516". З іншого боку, ви вже можете насолоджуватися на YouTube «Tik Tok Live», за допомогою якого минулого четверга він представив усі пісні «Motomami» за день до виходу альбому, шоу тривалістю близько 30 хвилин, яке тепер можна повністю переглянути на його каналі.