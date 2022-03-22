Тест на особистість: виберіть фігуру і дізнайтеся, чому ви відчуваєте себе самотнім

Ніхто не досконалий, і іноді наші недоліки, слабкі сторони та страхи можуть отримати по-своєму, особливо якщо мова йде про пошук любові.

Хоча ми всі це знаємо, ми не завжди знаємо, що саме з нами відбувається, що заважає нам мати стосунки.

Важко бути абсолютно об'єктивним щодо себе. Особливо, коли ви не вірите, що говорить вам вікторина особистості чи тест особистості.

Але саме тут вступає в гру цей тест особистості, тому що за лічені секунди ви дізнаєтеся, чому ви самотні і чому виникають труднощі в любовних відносинах.

Все, що вам потрібно зробити, це подивитися на зображення нижче, звернути пильну увагу на те, що ви бачите спочатку, а потім прокрутіть вниз, щоб побачити, як те, що ви бачили, показує, чому ви все ще самотні.

Незалежно від того, які ваші результати, важливо - дуже добре знати один одного. Тож подивіться на зображення, і перше, що ви визначите, дасть вам відповідь. Йдемо на дно, щоб дізнатися сенс.

Тест на особистість: ви відчуваєте себе самотнім? Дізнайтеся, взявши цей тест. (Фото: Захоплення)

1. Якщо ви побачили місяць спочатку:

Якщо ви вперше побачили місяць, ви відчуваєте себе самотнім, тому що зривати стіни вам нелегко.

Ви жадаєте близькості і вірите, що це досвід, який тільки зробить вас кращою людиною, але коли справа доходить до зниження ваших захисних сил і впущення інших людей, ви просто не це зацікавлені.

Якщо ви не переможете цей страх, ви ніколи не будете близькі до того, щоб отримати те, що хочете, просто і просто.

2. Якщо ви побачили кита першим:

Вірте чи ні, кит вказує на те, що ви самотні, тому що ви завжди хочете бути номером один.

Справа не в тому, що ви егоїстична людина, просто у вас високі очікування і плани для себе, і ви знаєте, що любити іноді означає поставити чужі потреби вище своїх.

Ви просто ще не там, але принаймні ви це знаєте.

3. Якщо ви побачили серфера спочатку:

Якщо ви вперше побачили серфера, ви відчуваєте себе самотнім, бо боїтеся бути зав'язаними.

Для вас любов - це не щось звільняє, це щось страшне і бентежить, тому що це означає відмовитися від частини того, ким ви є. Колилюбов починає відчувати себе реальною, ви починаєте починати план втекти і не поранитися.

Але не тікайте, спробуйте залишитися, і ви можете виявити, що тривала любов - це найбільша пригода з усіх.

ПОХОДЖЕННЯОСОБИСТІСНИХ ТЕСТІВ

Психологіятестів розробила передумови теоретичних процедур для запису психічних якостей, які частково залишилися дійсними до сьогоднішнього дня. Відомийпсихолог Каттель Маккін (1890) визнаний засновником діагностичних тестів, оскільки з йогокнигою «Ментні тести та вимірювання» він справив найбільший вплив на розвиток методів.

Каттелл, який також представив концепцію «тестування», хотів записати всю особистість через серію з 10 простих експериментів, силу правої та лівої руки за допомогою динамометра, швидкість реакції на тональні подразники, асоціативну швидкість номіналом 10 кольорів тощо.

Ці експерименти та численні дослідження його учнів, пов'язані з ними, були не дуже плідними, оскільки вони ґрунтувалися на дуже примітивній концепції людської психіки. Кожнаіндивідуальна якість людини досліджується ізольовано, але те, що розглядається, не підходить для представлення індивідуальної унікальності особистості або для представлення одного з її істотних аспектів.

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