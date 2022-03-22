Паризький клуб дає Аргентині більше часу для перегляду боргів

Буенос-Айрес, 22 мар Паризький клуб надав Аргентині більше часу у вівторок, щоб досягти угоди про рефінансування боргів, які південноамериканська країна має з цим форумом країн-кредиторів, повідомляють офіційні джерела. Крім того, в рамках зустрічі, що відбулася у вівторок у Парижі між міністром економіки Аргентини Мартін Гусманом та президентом Паризького клубу Еммануелем Муліном, група з 22 країн-кредиторів схвалила Аргентину для нової розширеної програми засобів з Міжнародним валютним фондом (МВФ), яка буде обговорюється в наступну п'ятницю радою директорів агентства, що базується в Вашингтоні. Як повідомляє Міністерство економіки Аргентини в заяві, Аргентина та Паризький клуб «домовилися про подальше продовження розуміння, досягнутого в червні 2021 року». У той час, в умовах неминучого дефолту з Паризьким клубом, Аргентина погодилася з цим форумом, щоб створити «міст часу» до 31 березня 2022 року, щоб південноамериканська країна досягла угоди про рефінансування боргу з МВФ до цієї дати. До цього часу Аргентині довелося врегулювати борги перед Паризьким клубом у розмірі 430 мільйонів доларів - із загального боргу близько 2,4 мільярда доларів перед форумом - що ефективно виконало два платежі, здійснені в липні та лютому минулого року. Враховуючи, що Аргентина цього місяця досягла домовленості зі співробітниками МВФ щодо рефінансування боргів у розмірі близько 45 мільярдів доларів, уряду Альберто Фернандеса довелося відновити переговори з Паризьким клубом, що спонукало поїздку Гусмана до Парижа. У Франції аргентинський міністр і Мулен домовилися у вівторок, що вони будуть прагнути укласти переговори щодо рефінансування непогашених боргів до 30 червня. Борг перед Паризьким клубом сходить до угоди про рефінансування, підписану з цією групою в 2014 році, і основними кредиторами Аргентини на форумі є Німеччина, Японія, Голландія, Іспанія та Італія. СУПРОВІД УГОДИ З МВФ Угода, досягнута у вівторок, також включає фінансові гарантії від Паризького клубу на підтримку нової програми з Фондом, «що дозволяє Аргентині забезпечити фінансові джерела, визначені в угоді з МВФ», - йдеться в заяві. Надані фінансові гарантії передбачають, що протягом тривалості програми, яка триватиме 30 місяців, Аргентина здійснюватиме часткові платежі членам Паризького клубу пропорційно тим, що здійснюватимуться іншим двостороннім кредиторам, відповідно до термінів, встановлених у розумінні червня 2021 року. Згідно із заявою, Мулен висловив підтримку Паризького клубу угоди, досягнутої між урядом Альберто Фернандеса та «штабом» МВФ, який вже був схвалений парламентом Аргентини і з якою буде розглядатися рада організації наступної п'ятниці з метою її остаточного схвалення. «Ми визнаємо, що метою цієї програми з МВФ є зміцнення макроекономічної стабільності Аргентини та сприяння інклюзивному та стійкому економічному зростанню в середньостроковій та довгостроковій перспективі», - сказав Мулен. Нова програма передбачає загальні виплати близько 45 мільярдів доларів, щоб Аргентина могла задовольнити важкі терміни погашення з самою організацією між цим роком та 2024 роком, що є результатом угоди «stand by», підписаної у 2018 році. Серед своїх основних цілей нова програма спрямована на боротьбу з стійкою високою інфляцією Аргентини (50,9% у 2021 році) за допомогою багаторазової стратегії, яка передбачає зменшення монетарного фінансування бюджетного дефіциту та нової рамки монетарної політики, з позитивними реальними процентними ставками для підтримки фінансування Скарб. через внутрішній ринок. Він також встановлює поступове скорочення первинного фіскального дефіциту з еквівалента 3% валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2021 році, до 2,5% цього року, 1,9% у 2023 році та 0,9% у 2024 році, мета, яка змусить Аргентину зменшити енергетичні субсидії та збільшити податкові надходження, серед інших заходів. НАЧАЛЬНИК nk/cjn/лаа