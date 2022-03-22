Офіс омбудсмена попередив про ситуацію з громадським порядком в Арауці

En muchos pueblos de Arauca, las pintadas de la guerrilla del ELN se intercalan en la fachada con las de las FARC, en una exhibición histórica de las insurgencias para dejar claro que aún están ahí, que nunca se han marchado. Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

Під час зустрічі агентства в Арауці та в компанії соціальних лідерів та президентів Комунальних дій муніципалітетів Таме та Пуерто-Рондон вони провели перевірку прав людини на громади, постраждалі від зіткнень між незаконними збройними формуваннями, останніми днями.

Операції також проводилися Національною армією, остання була захоплена Фреді Буйтраго Парадою, відомим псевдонімом «Моно Канас», і який позначається як лідер Адоне Арділа Пінілья Фронту Національно-визвольної армії (ELN). Ця група є тією, яка нібито ознаменувала б спалення шкільного автобуса 24 лютого в муніципалітеті Паз де Аріпоро, у департаменті Казанаре.

ГенералХорхе Мора, командувач VIII дивізією армії, сказав: «Ця важлива операція спричиняє перелом в ELN у своєму командуванні та контролі, оскільки цей лідер відповідав за формулювання коридору мобільності, який існує між департаментами Casanare, Араука та сусідньою країною. »

Армія запевнила, що «Мавпа очерет» зустріла іншу жінку, ідентифіковану як псевдонім «Палома» або «La Negra», роблячи передбачувані звинувачення здирства. Обидва здалися без опору, кажуть влада, яка під час операції конфіскувала «9-міліметровий пістолет пістолетного типу, 76 патронів для нього, 3 мобільні телефони, монокулярний об'єктив нічного бачення і агітаційний об'єктив, а також матеріал і документація, що цікавлять військової розвідки».

Насильство посилилося б у відомстві через вибори до Сенату та Палати представників, насправді омбудсмен Карлос Камарго Асіс заявив, що 3 кандидати в Конгрес, з яких 2 були кандидатами на мирні місця, були атаковані за кілька годин до початку виборів.

У найближчі кілька годин очікується, що гуманітарний караван для життя прибуде до департаменту Араука з Боготи. Учасникибудуть прагнути зустрітися з місцевою владою та взяти участь у хвилі з громадами. Різні національні та міжнародні соціальні та правозахисні організації, а також представники Конгресу Республіки стверджують, що нинішній Караван прагне засудити та зробити видимою гуманітарну кризу в регіоні, повідомляє агентство Колумбії Informa.

У муніципалітеті Таме за останні кілька годин сталася стрілянина на виході з центру міста, двоє чоловіків були атаковані постраждалими чоловіками, з яких один з них помер на місці, а інший був доставлений до лікарні Сан-Антоніо. Також бойовики перехопили з фургоном таксиста, який знаходився з двома пасажирами. Водій був викрадений, а пізніше загинув у сільській місцевості Таме.

Армія опублікувала відео, де кажуть, що вони роблять присутність в цьому районі, щоб забезпечити безпеку цивільного населення.

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