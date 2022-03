Майлі Сайрус: «Богота, моє улюблене шоу»

Одним з найбільш очікуваних концертів цієї першої половини року був саме Майлі Сайрус. 29-річна співачка гастролювала в деяких країнах Південної Америки, де вона включала Аргентину, Чилі та Бразилію за участю в Lollapalooza в цих країнах, пропустивши той, що в Бразилії.

Тим часом Парагвай закриє свій прохід через ці землі 23 березня фестивалем Асунсьйоніко. Однак, коли мова йде про її презентацію в Боготі, Колумбія, актриса також пережила незручний момент через розпал міста.

Сайру довелося зупинити шоу на мить, коли у нього виникло відчуття, що він хоче блювоти. Однак присутні зрозуміли ситуацію, і музика продовжувала найкраще з її хореографії та постановки, як це характерно для співачки.

У соціальних мережах учасники та шанувальники співачки були задоволені подією, яка приймала близько 15 000 людей на арені Movistar. Там вони показали кілька нарядів, які зазвичай є частиною послідовників Майлі, ще до концерту, який вона написала твіт:

Звичайно, його послідовники не чинили опір відповіді на нього і завантажили свої фотографії з костюмами, які вони носили б на концерт Кіра. Деякі з них були за межами готелю, де зупинялася поп-зірка, і протягом ночі вони співали деякі його пісні, що зробило його щасливим, незважаючи на переривання сну.

Під час концерту Майлі Сайрус була помічена в чорному цілісний наряд з деякими отворами, які демонстрували її шкіру по частинах. Він також носив великі темні окуляри.

Серед пісень, які він виконував для колумбійської аудиторії, були Fly on wall, 23, Wrecking Ball, We Can 't Stop, The Climb, вечірка в США та Angels Like You, одна з пісень, які найбільше очікували кавова аудиторія.

Колумбійській аудиторії вдалося захопити Майлі Сайрус до того, щоб визнати під час концерту, що концерт, проведений у Боготі, був її улюбленим, що зробило публіку з розуму, як це видно в цьому відео.

Сайрус залишила великі почуття серед своїх шанувальників, які вже чекають її повернення наступного разу і, сподіваємось, не так далеко, як це сталося цього разу, оскільки американець не ходив по колумбійській землі 11 років.

Можливо, з великим прийомом, який дали йому послідовники в цій частині світу, він хотів більше. Однак країна все частіше стає обов'язковим місцем для кількох найважливіших світових артистів і колективів незалежно від жанру.

Це виявляється перепочинку для культурної індустрії, яка в наші дні завдала серйозного удару з новим відкладенням одного з найважливіших і масових фестивалів в країні, таких як Фестиваль Джеммінга. Це була остання хвилина, коли присутні вже почали прибувати до міста Ібаге, де була запланована 3-денна подія.





