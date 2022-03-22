Лопес Обрадор шкодує, що США виділяє Україні більше грошей, ніж на міграцію

Мехіко, 22 мар Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, нарікав у вівторок, що Сполучені Штати виділяють більше ресурсів - і швидше - на війну в Україні, ніж на сприяння розвитку для вирішення міграційної кризи в регіоні. «Ми хочемо, щоб це було вкладено. Вони просто уповноважені ресурси для України, і це нормально, тому що це їхня політика захисту України, вони вирішили це. Але я думаю, Конгрес схвалив його через два дні, і підтримка братів Центральної Америки вже триває чотири роки, і вона не схвалена», - заявив президент на прес-конференції Національного палацу. Лопеса Обрадора допитали про недавній візит міністра внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркаса, який збігся із арештом наркобарона в Нуево-Ларедо, на півночі Мексики. Він запевнив, що все повернулося до «нормального» в цьому прикордонному муніципалітеті, який постраждав протягом дня арешту сутичок між владою та організованою злочинністю. Він повідомив, що під час зустрічі в основному обговорювалося питання міграції. І наполягали на тому, що вони повинні «інвестувати і повинні підтримувати в Сальвадорі, Гондурасі, в Гватемалі», - додав президент. «Не вдалося досягти сприятливої відповіді», - сказав президент, переконаний, що ця підтримка допоможе «загартувати явище міграції». Він підкреслив, що Мексика вже допомагає у програмах Sembrando Vida з лісовідновлення; і з молоддю, яка будує майбутнє, учнями та стипендіями, але «звичайно, у нас недостатньо ресурсів». «Це те, про що ми говоримо (з Майоркасом) і не тільки є робота, але і про те, що вони мають можливість отримання робочих віз, замовлення міграційного потоку і зміни політики», - додав президент. Він побажав, щоб мільйони мексиканців, які працюють і живуть у Сполучених Штатах, також були регуляризовані. «Чому ресурси не схвалені для Центральної Америки? Те, що було схвалено для України, було набагато більшою, ніж те, що потрібно для підтримки бідних людей країн Центральної Америки та Карибського басейну», - наполягав він. Він додав: «Відносини дійсно хороші, але є багато бюрократії, теж є. Цей слон більший і ревматичний, ніж наш». 13 березня Сенат Сполучених Штатів схвалив великий пакет витрат у розмірі 1,5 трлн доларів США, який включає в себе 13,6 млрд доларів допомоги Україні, кошти проти гендерного насильства та положення про уникнення паралічу уряду. Президент Мексики також допитали про можливу підтримку Конгресу США в Мексиці близько 158 мільйонів доларів. «У мене немає офіційної інформації про цю справу. І ми не хочемо допомагати військовим», - сказав президент. Боротьба між росіянами та українцями триває на двадцять сьомий день з початку бойових дій і, крім тисяч смертей з обох сторін, криза налічує вже понад три мільйони біженців. НАЧАЛЬНИК mqb/ppc/LLL (фото) (відео)