Довгі черги і порожні заправки: відсутність палива в Гавані

Гавана, 22 Мар Гавана та інші кубинські муніципалітети відчувають все більше проблем дефіциту палива, з чергами кілька годин у багатьох сервісних центрах (АЗС) та дозаторах порожніми днями. Кубинська столиця прокинулася з чергами, які вирвалися на три і чотири блоки, сотні метрів, від закладів Servicupet, державної мережі АЗС та водіїв, які чекали до восьми годин, щоб поповнити танк. Ряди в Гавані та її околицях почали зростати в неділю, після того, як було опубліковано в офіційній регіональній газеті «Жирон», що з цього дня на паливі нормували в провінції Матансас. «На продаж в баках ми дозволимо до 10 літрів бензину і 20 літрів дизельного палива. У випадку, якщо ви збираєтесь кинути його безпосередньо в бак автомобіля, це буде 20 літрів бензину та дизельного палива до 40», - пояснив координатор програм та завдань уряду Матансасаса Геобел Кінтеро Ернандес. Що в неділю вранці були черги з десятка транспортних засобів, цього вівторка вже були ряди десятків автомобілів. Кілька водіїв пояснили Efe, що вони чекали годинами, щоб мати можливість заправлятися. У сервісному центрі п'ятої авеню і Calle 112, в Гаванському муніципалітеті Плайя, вони були заповнені сьогодні вранці вперше за п'ять днів, згідно зі свідченнями, зібраними Efe. Родріго, професійний водій, був піднятий з ліжка другом о 4 ранку, щоб повідомити його про це. Незабаром після того, як я чекав в черзі, яка не закінчилася до 11 ранку. Попереду у мене була хороша жменька водіїв, які стояли на сторожі ще напередодні. За нею стояла нескінченна лінійка транспортних засобів, багато з яких побоювалися, що для них не буде палива. «Вони пускають лише 40 літрів на машину. І 20 в поронах (карафасах)», - пояснює цей водій, який каже, що взяв «сніданок», коли пішов з дому, і що взяв автомобіліста перед собою, який був літньою людиною, у свій транспортний засіб. Очікування тривало настільки довго, що «деякі з них були викинуті автомобілем наприкінці», а іншим довелося втекти на кілька хвилин, щоб мати можливість піти у ванну, досягнувши домовленостей, щоб не втратити свою зміну. Родріго розповідає, що були навіть моменти напруги, адже ті, хто був з пастками, стояли в окремій черзі і не доводилося чекати стільки, скільки машин. Потім деякі водії з останніх місць в лінії вирушили дістати присоски, щоб пропустити очікування. «Врешті-решт поліція повинна була прийти», - каже Родріго. ДИСТРИБУТИВ ПРОБЛЕМИ Кінтеро стверджував, що, по крайней мере, у випадку з провінцією Матансас ситуація пов'язана не з проблемою дефіциту, а з тимчасовими збоями в системі розподілу палива. Він заявив, що державна компанія з постачання палива «Транскупет» наразі працює лише з 62% своїх танкерів. Решта, розуміється, вийшли з ладу. Agenzia Efe попросила уряд Куби пояснити цю ситуацію, щоб знати її причини та масштаби, але поки що вона не отримала відповіді. Офіційні національні ЗМІ, зі свого боку, не повідомляли про це поки що. Проблема дефіциту палива також швидко впливає на інші взаємозалежні сектори, такі як служби таксі та громадський транспорт Гавани. Деякі користувачі кажуть, що частота автобусів (міських автобусів) в столиці, яка вже перебувала в нестабільній ситуації і критикувалася поломками, в останні дні знизилася, і більшість з них їдуть повно.