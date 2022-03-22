Прем'єр-міністр Лівії Башага забороняє будь-яке рішення конкуруючих урядів

Тріполі, 22 мар Прем'єр-міністр Лівії, призначений місяць тому парламентом (схід), Фаті Башага, видав у вівторок циркуляр, щоб запобігти будь-якому рішенню, виданому чинним урядом суперника, очолюване в Тріполі Адбельхамідом Дбейбахом, враховуючи, що його законний мандат закінчився. У документі, адресованому главам муніципалітетів, установ та державних підприємств, Башага заявив, що «абсолютно заборонено» здійснювати будь-які правові чи адміністративні заходи Уряду національної єдності (GNU), що діє з лютого 2021 року, а також змінювати правові та адміністративні позиції своїх правлінь політики. Офіс лідера підтвердив у заяві, що члени його кабінету заволоділи урядовими будівлями в Себі, столиці південного Феццанського регіону, і що тривають угоди, які дозволяють президентству Ради міністрів оселитися в столиці «легко і мирно в найближчому майбутнє». Туніс прийняв у вівторок перше засідання спільного комітету, який повинен був об'єднати представників Вищої ради держави (захід) і Палати депутатів (схід) під егідою Організації Об'єднаних Націй, хоча були присутні лише відібрані Радою члени, тоді як ООН гарантує, що решта учасників приєднаються в найближчі кілька днів. На початку березня глава Спеціальної місії ООН в Лівії (UNSMIL) Стефані Вільямс запропонувала нову ініціативу відновити виборчий процес через комітет, що складається з представників обох будинків, щоб домовитися про конституційну основу до квітня і провести вибори якомога швидше. «Маючи досвід виборів у грудні 2021 року як чітке нагадування про важливість проведення виборів на міцній конституційно-правовій основі, вони мають нову можливість спиратися на вже виконану роботу та серйозно присвятити себе досягненню консенсусу щодо конституційної бази, яка дозволить вибори, які відбудуться інклюзивними, вільними, справедливими та прозорими громадянами», - сказав Вільямс у вступному слові Паралельно Дбейба наказав у неділю сформувати національний комітет для проектів виборчих законів, а також конституційної основи та запевнив, що він не прийме угоду про владу «під парасолькою консенсусу», оскільки це досягається лише шляхом виборів. Фаті Башага, потужний колишній міністр внутрішніх справ, призначений парламентом (східний) 10 лютого, щоб очолити нову фазу переходу, каже, що мирно візьме владу в Тріполі, незважаючи на те, що Дбейба відмовиться відмовитися від своєї посади, не проходячи опитування 30 червня. Перехідний процес стикається з новим розколом у законодавчій галузі, як це сталося в 2014 році з урядом національної згоди ООН (GNA) у Тріполі (захід); і ще один, що базується в місті Тобрук (схід), під опікою маршала Халіфи Хафтер, силача країни. Після того, як виборча комісія відклала президентські вибори на 24 грудня лише через 48 годин після підрахунку, парламент вважає, що мандат Дбейби закінчився після того, як не вдалося досягти свого завдання: уніфікувати національні органи, підтримувати припинення вогню та провести вибори. Лівія - невдала держава, жертва хаосу і громадянської війни, оскільки в 2011 році НАТО сприяло перемозі різних повстанських угруповань проти розпадника Муаммара Аль-Каддафі, що привладували протягом 42 років. НАЧАЛЬНИК mak-nrm/jpd