Лагард бачить збільшення обміну з рублів на криптоактиви після війни

Франкфурт (Німеччина), 22 мар Президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард сьогодні заявила, що з початку війни в Україні обмін рублів на криптоактиви збільшився, щоб уникнути санкцій, які були введені проти Росії. На інноваційній конференції 2022 року, організованої Банком міжнародних розрахунків (BIS), Лагард заявив, що сума рублів, обмінених криптоактивами, знаходиться на «найвищому рівні з травня 2021 року». Лагард вважав, що криптоактиви є загрозою і в минулому були загрозою, оскільки з ними проводилися сумнівні та кримінальні операції. Вони зараз використовуються для уникнення санкцій, введених проти Росії за її вторгнення в Україну, вважає президент ЄЦБ. Лагард також заявив, що вони спостерігають, що українські біженці прибувають до Словаччини, Угорщини, Польщі та інших країн, завантажених сумками, повними гривневих купюр, які вони не можуть швидко обміняти на євро або інші європейські валюти, оскільки українська валюта більше не котирується на валютному ринку і немає довідкового курсу валют. Це, на думку Лагарда, ознака впевненості, що загальне населення все ще має в грошовій формі. Майже 3,5 мільйона громадян України, переважно жінки, діти та люди похилого віку, залишили свою країну внаслідок вторгнення Росії, згідно з даними Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Багато перетинають кордони зі своїми заощадженнями, але вони не можуть дозволити собі свої фундаментальні потреби, оскільки вони не можуть обміняти їх ні в євро, ні в інших європейських валютах, оскільки запропонований їм обмінний курс занадто високий, або тому, що на них накладаються вражаючі комісії. Саме тому Європейський Союз і ЄЦБ намагаються знайти для них спосіб змінити готівку, встановивши механізм обміну, який приймають банки та обмінні пункти. Газета «Financial Times» повідомляє сьогодні, що Єврокомісія обговорює з ЄЦБ створення об'єкту, який дозволить українцям обміняти частину своїх заощаджень в гривні на євро, що вимагає гарантій з боку країн ЄС для покриття можливих збитків у вартості українців валюта. Лагард привітав пропозицію президента США Джо Байдена вивчити можливість запуску цифрового долара. Байден нещодавно наказав своєму уряду оцінити створення цифрової валюти США, підтриманої Федеральним резервом (ФРС, центральний банк країни). НАЧАЛЬНИК ая/так