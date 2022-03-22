La Liendra виявила, чи дійсно вона сумує за колишньою дівчиною Луїзою Кастро

LaLiendra в даний час переживає свій перший рік романтичної історії зДені Герцогом , однак, перед залицянням із зазначеним творцем контенту, такожвпливовий вийшов з іншим колегою: Луїзою Кастро. Однаку середині 2020 року їхня історія кохання призвела до остаточної точки. Хоча з моменту їх розпаду багато дощило, враховуючи, що вони є громадськими діячами та їх високою популярністю у соціальних мережах та впливових осіб, не бракує тих моментів, коли і Луїза, і Лієндра ставлять під сумнів один про одного.

І, нещодавно, це сталося знову, але в рамках виклику Маурісіо Гомес (ім'я впливового) для його акаунта в Instagram. Щоб пояснити це краще, пайса та його друг Максіоллі (який працює міським співаком), поставили собі за мету кинути виклик один одному, один з них - відповісти на «незручні та важкі запитання». Таким чином, гравець реггетону поставив впливовому питання про: «Що ви сумуєте про Луїзу?».

Відразу ж через жести Ла Лієндри питання було, по суті, незручним, але він все одно відповів на нього: «Я не сумую за нею», але Максіоллі не задовольнявся відповіддю і повторив питання, тоді творець контенту стверджував сильніше: «Нічого! Я сповнений жінки, яку я маю зараз! Я не в минулому, я в сьогоденні». Алевиклик на цьому не закінчився, оскільки міський співак наполягав на своєму питанні. «Нічого! то я лежу тоді?... Але я нічого не пропускаю!» , були останніми словами Ла Лієндри на цю тему.

З іншого боку, щодо її романтичних стосунків з Дани Герцогом, Ла Ліендра завжди усвідомлювала, наскільки задоволена залицяннями. Разом вони поділилися широким розмаїттям контенту для своїх соціальних мереж, таких як їхні поїздки, події, які вони відвідали, і вони також відповіли, як пара, на численні запитання своїх шанувальників. Наприклад, минулого лютого вони отримали через Instagram питання, зосереджене на тому, чи будуть вони жити разом.

«Ми вже рік, 18 січня нам рік, і коли ви плануєте жити разом? У нас ще немає планів жити разом, оскільки ми робимо дуже добре, як це», - сказав Герцог в той час.

І тепер, коли згадується тема їх ювілею, як подарунок для завершення першого року нареченим і нареченою, La Liendra подарував своєму партнерові гаманець Шанель , який не коштував ні п'яти, ні десяти, ні п'ятнадцяти мільйонів песо, ця цифра становила 32 мільйони. Твір був описаний творцем контенту як «коштовність». Варто пам'ятати, що Дані Дюк вже кілька разів усвідомлював свій смак до сумок та гаманців, насправді він збирає їх незалежно від їх вартості. Що стосується цієї нової сумки Chanel, пайса зробила відео, щоб детально показати його.





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