«Мова не про тлаюд і класизм»: Деніз Дрессер закликала перенаправити критику проти АІФА

Журналістка Деніз Дессерзакликала «зосередитися» на реальній критиці міжнародного аеропорту Феліпе Анджелеса (АІФА) перед суперечками, що виникають внаслідок продажу тлаюд під час інавгурації, 21 березня.

Через свій акаунт у Twitter оглядач приєднався до хвилі критики Mega Project Сент-Люсія, який, серед інших питань, незакінчений, не вирішує насичення аеропорту Мехіко ( AICM) і представляє порушення в своїх контрактах , він зарахував.

Це, після новини про леді, яка прийшла продавати тлаюд під час відкриття АІФА, стало вірусним у соціальних мережах, що спричинило кілька реакцій Відраза в значній частині - це той, який президентАндрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO) правив зарасистський.

«Він був побудований з нерегулярними і непрозорими контрактами», - сказав журналіст. (Фото: скріншот)

Під час ранкової конференції президент розкритикував тих, хто пріоритетував поширення новин про продаж тлаюд через персе інавгурацію Феліпе Анхелеса, зазначивши, що це відображало «расизм та класизм» консервативної сторони.

«Основна примітка полягала в тому, що дама продавала тлаюди з презирством , яку Мексика, культури нашої країни мало знають», - сказала вона вранці цього 22 березня.

Щоб продемонструвати свій аргумент, генеральний директор спроектував твіт , в якому журналіст Азуцена Урестізадокументував факт: «Це частина незнання культурної величі Мексики та почуття перевершення інших «, - відповів він, прочитавши публікацію.

Таким чином, ведучий Міленіо відповів на звинувачення Табаскене: через особистий кабінет Уресті запевнив, що публікація, зроблена про продаж тлаюд, була зроблена без кваліфікації чи суджень та з єдиною метою звітності.

Президент розпочав звинувачення проти Уресті з ранкових лекцій. (Фото: Гало КАНЬЯС/КУАРТОСКУРО.КОМ)

«Дама просочилася в зал прильоту АІФА і почала продавати тлаюд пасажирам в терміналі. Через відсутність магазинів, що продають продукти харчування, утворилися довгі черги», - йдеться у твіт,опублікованому 21 березня.

З цим вже є три випадки , коли журналіст став об'єктом звинувачень Лопеса Обрадора, перший - 09 березня, коли він критикував її за нібито захищатинаділені групи інтересів після поширення звіту про марш 8M в CDMX.

Тим часом, через день (10 березня) AMLO знову згадав про неї з подіуму Національного палацу, заявивши, що вона отримає роботу пропозиція від ЗМІ Latinus ,за якою співпрацює журналіст і завзятий критик адміністрації Карлос Лорет де Мола.

З цієї причини 22 березня Азуцена Уресті скористалася своєю публікацією, щоб нагадати Андресу Мануеля, що він все ще повинен представити докази тріади в звинуваченнях, виданих проти нього.

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