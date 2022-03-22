Інфляція: оптові ціни в лютому зросли на 4,7% і посилили тиск на рітейлерів

Індексоптових цін ознаменував зростання на 4,7% в лютому, тоді як вартість будівництва збільшилася в цьому місяці на 3,7%, про щоповідомляє Indec вівторок. Вхідні ціни часто функціонують як передвістя того, що станеться із загальним індексом цін, на тлі прискорення продовольчих цінностей, що викликають занепокоєння уряду.

IPIM, який вимірює варіацію оптових цін, зафіксував той самий темп прогресу, як ІСЦ, відомий минулого тижня. Цей стрибок на 4,7% в загальних рисах супроводжувався в загальному ІСЦ збільшенням продовольства на 7,5%.

Індекс оптової торгівлі відзначив основне зростання лютневого одягу, виготовленого з текстильних матеріалів (14,4%), електроенергії (10,9%), сільськогосподарської продукції (9,3%) та нафтопродуктів (8,7%), серед інших. Останні два показують, таким чином, що вже намітилася тенденція до зростання цін на вхід до лютого через зростання міжнародних цін на продовольство та енергоносії.

У міжнародному вираженні деякі входи майже 90%, як це стосується інших видів транспорту, за якими слідують вироби з деревини та деревини, крім меблів (74,4%), Рибогосподарська продукція (70,5%), Текстильний одяг (67%), Друк та відтворення записів (61%), Електроенергія (60%), Неметалеві мінеральні продукти (57, 2%) та Автотранспортні засоби, кузови та запасні частини (55,7%), серед інших.

Тим часом вартість будівництва прискорилася на 3,7% у лютому у Великому Буенос-Айресі. Цей результат виникає внаслідок збільшення на 3,5% у розділі « Матеріали», 4% у главі праці та 3,5% у розділі «Загальні витрати». За останні дванадцять місяців цей показник виріс на 47,2 відсотка.

Тиждень тому Indec повідомив, що інфляція знову прискорилася в лютому і досягла 4,7%. Таким чином, він накопичив 52,3% варіацію за останні дванадцять місяців. Їжазнову зіграла значну роль у лютневій інфляції, оскільки вона збільшилася на 7,5 відсотка.

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