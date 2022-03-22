У Нікарагуа існує опозиційна «політика проти усього керівництва», повідомляє ГО

Манагуа, 22 мар. Вироки від 8 до 13 років в'язниці проти 7 опозиційних лідерів, які хотіли конкурувати за президентство з правителем Даніелем Ортегою на виборах минулого листопада в Нікарагуа, показують альтернативну «політику проти усього керівництва», повідомляє обсерваторія Відкриті Урни Вівторок. «Винним благанням проти семи суперників, які мали намір протистояти Ортезі та (Росаріо) Мурілло, - це витіснення політичних переслідувань та переслідування проти будь-якого опозиційного керівництва чи сили, які прагнули оскаржити владу шляхом голосування», - сказав у заяві незалежний орган Урнас Абьертас. Сім політиків, які оголосили про свої наміри бути кандидатами на пост президента опозиції і яких засудили, - Артуро Крус (9 років), Крістіна Чаморро Барріос (8 років), Фелікс Марадіага (13), Хуан Себастьян Чаморро (13), Медардо Майрена (13), Мігель Мора (13 років) та Ноель Відарре (9). Нікарагуанські опоненти були засуджені за злочини, які вважаються зрадою або відмиванням грошей, хоча, на думку гуманітарних установ, вони їх не скоювали. Деякі з них додатково повинні будуть платити мільйонерські штрафи, а інші не зможуть займати народно виборні посади навіть після того, як вони виплатили покарання. «Вони недійсні і недійсні вироки, вони невинні, ми вимагаємо негайного звільнення», - сказав Нікарагуанський центр з прав людини (Кенідх), який супроводжував справи. Останньою засудженою була Шаморро Барріос, дочка колишнього президента Віолети Барріос де Шаморро, яка дивно переміг Ортегу на виборах 1990 року. ВОНИ ПОЗНАЧАЮТЬ СУДЖЕННЯ ЯК НУЛЬОВІ ТА НЕДІЙСНІ «Ми вимагаємо припинення цих переконань та недійсних судових процесів, які відбуваються через те, що країна стикається з диктатурою, яка порушує права людини людей, які думають по-іншому», - наголосила в заяві громада з прав людини, що базується в Коста-Ріці, Нікарагуа Нунка Мас. Урнас Abiertas виявив щонайменше сім порушень у судових процесах проти колишніх нікарагуанських кандидатів у президенти опозиції, серед яких виділив «свавільні арешти без відповідного судового контролю», а також «обшуки без судового наказу та без видачі запису про зайняття майна». Також «продовження терміну попереднього ув'язнення понад 90 днів», в окремих випадках до дев'яти місяців, «судові справи з судовими справами та необґрунтованими доказами», «порушення презумпції невинуватості» або «недотримання та неприйняття засобів правового захисту для особистої виставки». У ньому також наголошено на «забороні затриманих спілкуватися зі своїми адвокатами до або під час судового розгляду», «порушення громадських слухань», «право бути судженими неупередженими суддями». Арешт опонентів до виборів 7 листопада вплинув на 81,5% виборців утриматися від голосування в день виборів, згідно з даними Відкритих бюлетенів, цифра, не прийнята нікарагуанською владою. На цих виборах лідер Сандініста був переобраний на свій п'ятий термін, четвертий за рахунком і другий разом зі своєю дружиною, Росаріо Мурільо, віце-президентом, в умовах відмови від основної маси міжнародного співтовариства, включаючи Організацію американських держав (ОАД). За даними Відкритих бюлетенів, 81,5% нікарагуанців утрималися від голосування. Нікарагуанський президент затаврував ув'язнених і випробував опонентів як «зрадників батьківщини», «злочинців» і «синів сук імперіалістів Янкі». НАЧАЛЬНИК WPR/LFP/АВ/ЛЛЛ