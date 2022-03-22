«Я нічого не хотів у світі»: актор Дієго Кадавід розкрив, якою була його боротьба з депресією

Одним з акторів з найбільшою участю у колумбійських постановках є Дієго Кадавід, який запам'ятався своїми ролями у постановках, таких як «Yo soy Betty, la uga», «El cartel de los sapos», «La Saga: сімейний бізнес» та «Мріяти нічого не коштує», серед інших.

Нещодавно він зіграв Івана Валлехо у рімейку «Кафе, з ароматом жінки», мильній опері, яка минулими вихідними завоювала три нагороди Індії Каталіна. Але саме успіх цього формату контрастув з реальністю Кадавіда, який зізнався в депресії протягом декількох років.

43-річний з Медельїна виявив у діалозі з Ла Редом, що він страждає від цього стану, породжуючи сильні емоційні кризи, які змусили його задуматися про самогубство. У своєму рахунку він також виявив, яке походження цього стану і як довго він бореться проти нього.

«Коли моя бабуся померла близько трьох-чотирьох років тому, у мене була супер, супер депресія внизу, ніби я хотів не жити, не було енергії, яка змусила б мене прокинутися, я нічого не хотів у світі», - сказав барабанщик групи «Міллс». До речі, він викликав, що в дитинстві у нього з'явилися ознаки тривоги, які проявлялися багато в чому.

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«Я трохи постраждав (...) особливо від надзвичайної відповідальності; хто його слухає, скаже, що це записка, але це не було круто. Іншимисловами, для мене все повинно було зробити ідеально, якби у мене залишилася книга або олівець, я б напав на себе плакати», - згадав Кадавід, дитинство якого ознаменувалося турботою про батьків, а й бабусь і дідусів; навіть батько, психолог за професією, намагався йому допомогти, але там був момент, коли він вирішив, що повинен отримати підтримку глибше.

Незважаючи на те, що не має клінічного діагнозу, йому довелося звернутися до близьких людей, щоб підтримати його в кожному з депресивних епізодів, згадуючи, що після смерті бабусі він відчув, що вдарився на кам'яне дно.

«(...) Побачивши себе настільки низьким і таким близьким до самогубства і думаючи про те, щоб вийти з цього, я сказав: «Гей, чоловіки, тут ви повинні зупинити кулі на цьому»», додавши, що під час кризи він серйозно думав про припинення свого життя; він навіть замислювався «час, спосіб і коли він це зробив».

«Самогубство - це можливість, яку я ніколи не перестану споглядати», - сказав Дієго Кадавід, згадуючи справу його колишнього партнера Ліни Маруланди, яка померла 22 квітня 2010 року, та інших близьких людей, які виконали цей варіант, також заявивши, що він згоден з нею.

«Мені здається, що це варіант, і що якщо ви перебуваєте в точці, де ви більше не можете, йдіть. Я відчуваю, що ти маєш повне право» , і в цьому сенсі він заявив, що в підлітковому віці намагався покінчити життя самогубством і що цей епізод був «травматичним» для його родини.

Нарешті, він розповів про випадок Дж. Балвіна, який також зізнався через соціальні мережі про симптоми, пов'язані з тривогою та депресією. У цей момент розмови Кадавід заявив, що «міський художник» - це людина, яка весь час повинна мати дуже високий стандарт; він повинен весь час робити музику, він повинен спати о 6 ранку, грати о 10 вночі (...) Ямаю на увазі, у нього мільярд доларів, але він веде занадто складне життя, тому зрозуміло, що він страждає від цього».

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