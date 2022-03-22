Гонсало Кетельхон - новий президент BritCham Аргентина

BritChamArgentina оголосила, що Гонсало Кетельхон був призначений президентом організації , яка була в країні більше 100 років - вона була заснована в 1913 році як продовження Британської виставки трейдерів, створеної в 1810 році - і налічує понад 80 членів. Йогороль полягає у сприянні інвестиціям та торгівлі між Аргентиною та Сполученим Королівством.

Ketelhohn має великий досвід роботи в провідних організаціях і командах, розвиваючи канали збуту, реструктуризацію і тімбілдінг, придбаний в основному на ринках страхових і фінансових послуг, а також в ІТ, комунікаційних і розважальних галузях.

Гонсало Кетелхон має ступінь бакалавра в галузі ділового адміністрування та національного бухгалтера з Universidad Católica Аргентина, і має програму розвитку менеджменту від IAE та іншу в галузі цифрового бізнесу (UDESA/Minders).

В даний час він є директором з продажу та маркетингу Willis Towers Watson Argentina, де він також є членом Ради директорів. До недавнього призначення президентом BritCham він займав віце-президентство установи.

До Кетелхона приєднається Патриція Бінді (HSBC), віце-президент; Хав'єр Винокуров (BP), 2-й віце-президент; Хав'єр Магнаско (Беккар Варела ), секретар; Марія Селіна Картаміл (SMS). Скарбник; і Хав'єр Етчеверрі Бонео (Marval, O'Farrell & Mairal) як скарбник.

Найбільші британські інвестори в Аргентині є членами Палати, як і численні місцеві фірми, МСП та незалежні партнери, що базуються в країні та за кордоном.

BritCham є частиною мережі Британських торговельних палат в Латинській Америці та Карибському басейні (BRITLAC), Британських торгових палат BCC-Британських, Союзу іноземних та Бінарних торговельних палат (UCSEB) та Форуму бізнес-конвергенції (FCE). Він також розвиває активну політику відносин з інституціями обох країн, таких як Міжнародна торгова палата ICC Великобританія, ICC Argentina, BACC-Британська торгова палата Аргентини та Каннінг Хаус, серед інших.