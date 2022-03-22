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Вівторок 22 Березень 2022
Україна

Гонсало Кетельхон - новий президент BritCham Аргентина

Вікова роль суб'єкта господарювання сприяє інвестиціям та торгівлі між Аргентиною та Сполученим Королівством

Newsroom Infobae

22 Березень 2022

BritChamArgentina оголосила, що Гонсало Кетельхон був призначений президентом організації, яка була в країні більше 100 років - вона була заснована в 1913 році як продовження Британської виставки трейдерів, створеної в 1810 році - і налічує понад 80 членів. Йогороль полягає у сприянні інвестиціям та торгівлі між Аргентиною та Сполученим Королівством.

Ketelhohn має великий досвід роботи в провідних організаціях і командах, розвиваючи канали збуту, реструктуризацію і тімбілдінг, придбаний в основному на ринках страхових і фінансових послуг, а також в ІТ, комунікаційних і розважальних галузях.

Гонсало Кетелхон має ступінь бакалавра в галузі ділового адміністрування та національного бухгалтера з Universidad Católica Аргентина, і має програму розвитку менеджменту від IAE та іншу в галузі цифрового бізнесу (UDESA/Minders).

В даний час він є директором з продажу та маркетингу Willis Towers Watson Argentina, де він також є членом Ради директорів. До недавнього призначення президентом BritCham він займав віце-президентство установи.

До Кетелхона приєднається Патриція Бінді (HSBC), віце-президент; Хав'єр Винокуров (BP), 2-й віце-президент; Хав'єр Магнаско (Беккар Варела ), секретар; Марія Селіна Картаміл (SMS). Скарбник; і Хав'єр Етчеверрі Бонео (Marval, O'Farrell & Mairal) як скарбник.

Найбільші британські інвестори в Аргентині є членами Палати, як і численні місцеві фірми, МСП та незалежні партнери, що базуються в країні та за кордоном.

BritCham є частиною мережі Британських торговельних палат в Латинській Америці та Карибському басейні (BRITLAC), Британських торгових палат BCC-Британських, Союзу іноземних та Бінарних торговельних палат (UCSEB) та Форуму бізнес-конвергенції (FCE). Він також розвиває активну політику відносин з інституціями обох країн, таких як Міжнародна торгова палата ICC Великобританія, ICC Argentina, BACC-Британська торгова палата Аргентини та Каннінг Хаус, серед інших.