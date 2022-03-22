Звільнення колишнього президента Перу Фуджиморі - це «неприйнятна невдаха», - експерти ООН

Швидке звільнення октогенарського колишнього президента Перу Альберто Фузіморі після відновлення його з президентським помилуванням є «неприйнятним невдахом» у боротьбі з безкарністю за серйозні порушення прав людини, вчинені під час його адміністрації, заявила група експертів ООН у вівторок.

Конституційний суд (TC) оголосив habeas corpus заснованим минулого четверга і відновив помилування, надане Фузіморі в грудні 2017 року, і анулюється перуанським правосуддям через 10 місяців.

Це рішення «здається, не відповідає міжнародним стандартам прав людини, які обмежують використання помилування у справах про злочини проти людяності», - йдеться в заяві, опублікованій в Женеві експерти з прав людини.

Вони нагадали, що помилування, надане напередодні Різдва того року президентом Педро Пабло Кучинським на підставі гуманітарних причин, вважалося несумісним з вимогами законодавства.

«Якщо не виправдані причинами, чітко прийнятними відповідно до внутрішнього та міжнародного права», скасування 25-річного вироку Фудзіморі було б «серйозним ударом по справедливості та верховенству права», - заявила група експертів, до складу якої входять Фабіан Сальвіолі, Морріс Тідбол Бінц, Лучано Хазан, Ауа Бальде, Таеунг Байк, Габріелла Цитроні та Генрікас Міккевічюс.

Це також «порушує право на правосуддя постраждалих та їхніх сімей», - додали вони.

«Жертви порушень прав людини давно чекали, поки справедливість буде обслужена, і це рішення являє собою болісну невдачу для них», - додали вони.

Фузіморі, 83 роки, страждає від фібриляції передсердь, легеневого фіброзу та гіпертонії, за словами його лікаря.

«Гуманно Альберто Фузіморі не заслуговує на те, щоб померти у в'язниці», - сказав його сімейний лікар і однодумець парламентар Алехандро Агінага.

ув'язнений у 2007 році, Фудзіморі вже відбув 15 свого 25-річного тюремного ув'язнення за вбивства Барріоса Альтоса (15 загиблих, включаючи дитину) та Ла-Кантуту (10 загиблих), вчинені військовими загонами під час його адміністрації (1990-2000) в контексті війни з терором.

Для того, щоб він покинути в'язницю, яку він займає в поліцейській базі в Лімі, ТЦ повинен повідомити тюремну службу, процедуру, яка ще не завершена.

Рішення ТК, яке є остаточним, викликало демонстрації на вулицях Ліми на користь і проти помилування.

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