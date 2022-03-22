Колишній реєстратор пояснює, як мережа опіки за картками буде працювати в можливому підрахунку голосів

Зіткнувшись з критикою з боку різних політичних секторів та недовірою до ланцюжка опіки перед виборчими картами перед можливим перерахуванням голосів за вибори Сенату, колишній реєстратор Хуан Карлос Галіндо заявив, що в процесі підрахунку можна перерахувати голоси на запитання виборчі свідки або власні касети.

У діалогах з W Radio Галіндо уточнив, що ці документи абсолютно захищені.

Крім того, він зазначив, що очікуються помилки, але підкреслив, що система вносить відповідні виправлення.

Нарешті, він закликав до спокою, повторюючи, що «сама система має механізми виправлення проблем, які можуть виникнути».

«Для того, щоб захистити інституційність та досягти електоральної правди, ми прийняли рішення, відповідно до незліченних невідповідностей у формах Сенату E-14 та для душевного спокою країни, вимагати перерахування всіх сенатських таблиць Республіки», - сказав Реєстратор Олександр Вега.

Те, що сталося останніми днями, справило величезний вплив на політичну арену напередодні президентських виборів, які відбудуться в неділю, 29 травня. Густаво Петро, найсильніший кандидат (за даними опитувань) і який здобув понад 4 півмільйона голосів у міжпартійній консультації Історичного пакту, заявив, що виборча прозорість має бути гарантована, тому вирішив припинити участь у дебатах.

«Я призупинюю свою присутність у виборчих дебатах до тих пір, поки не гарантується прозорість голосування. Ми будемо діяти з максимальною розсудливістю і закликаємо міжнародний нагляд діяти оперативно. Наданий момент немає прозорого ланцюжка опіки на вже підраховані голоси», - сказав кандидат в президенти у своєму акаунті в Twitter.

Про перерахунок голосів та величезної хвилі критики з боку деяких політичних секторів навіть президент Іван Дуке висловився і рекомендував виборчій владі здійснити перерахунок голосів, щоб забезпечити гарантії громадянам та політичним суб'єктам, що беруть участь.

«З огляду на Комісію з гарантій виборчих гарантій, яка відбудеться завтра і з метою надання громадянам впевненості у прозорості виборчого процесу, доцільно розглянути, з боку @CNE_COLOMBIA, рухатися вперед із загальним перерахуванням на виборах до сенату», - йдеться вповідомленні Колумбійський президент.

У останніх дебатах, проведених RCN та її союзними ЗМІ, кандидати Федеріко Гутьєррес з Команди коаліції Колумбії, Серхіо Фахардо коаліції Centro Esperanza, Інгрід Бетанкур Партії кисневих зелених та Енріке Гомес Мартінес з Національного руху спасіння вважають, що важливо виконати перерахунок голосів.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: