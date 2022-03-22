Фернандес визнає розбіжності з CFK і просить єдності

БУЕНОС-АЙРЕС (AP) - Президент Аргентини Альберто Фернандес у вівторок визнав свої розбіжності з віце-президентом Крістіною Фернандес де Кіршнер, яка поставила правлячу коаліцію на грань перелому, і закликала єдність правлячої партії, щоб запобігти поверненню права центру до влади в 2023 році.

«Зрозуміло, що у нас немає подібних поглядів», - сказав Фернандес в інтерв'ю El Destape Radio про свої відмінності з віце-президентом і колишнім президентом (2007-2015), які останнім часом стали гострішими до того, що обидва не говорять один з одним, за словами прес-секретаря президента.

Тертя між лідером пероніста та його партнером у владі були більш очевидними, ніж будь-коли під час голосування за закон, який дозволив виконавчому керівнику реалізувати досягнуту домовленість з Міжнародним валютним фондом про рефінансування боргу в розмірі близько 45 мільярдів доларів, прийнятих Аргентиною протягом терміну колишнього консервативний президент Маурісіо Макрі (2015-2019).

Віце-президент, посилання на лівоцентристський струм в рамках перонізму, який відкидає МВФ та його політику коригування, не погодився з термінами, в яких обговорювалося пакт.

Закон був прийнятий Сенатом минулого тижня, і під час голосування Фернандес де Кіршнер, керівник верхньої палати, був відсутній як спосіб висловити своє несхвалення. Як в Сенаті, так і в палаті депутатів законодавці, що реагують на віце-президента, проголосували проти угоди.

Президент зазначив, що слухає і поважає тих, хто «не супроводжує» його рішення, і що, незважаючи на ці розбіжності, він не буде тим, хто спричинить зрив урядового альянсу. Але в той же час він підтвердив свій авторитет, заявивши, що він президент і той, хто «повинен приймати рішення» і «ви не можете мати колегіального президентства».

«Я думаю, що ми не можемо зробити, це дозволити собі зробити з будь-якої причини, будь то нарцисизм, егоїзм, політика, роз'єднуватися», - додав Фернандес.

Президент визнав, що у нього немає проблем сісти домовитися з віце-президентом та її сином Конгресменом Максимо Кіршнером, лідером течії, яка дуже критично ставиться до уряду, і підкреслив, що єдність правлячої Френте де Тодоса, яка прийшла до влади наприкінці 2019 року, необхідна для запобігання повернення опозиційний союз, який він має між тими, хто посилається на колишнього президента Макрі.

Відчуження між Фернандесом та Фернандесом де Кіршнером було викрито, коли урядовий чиновник сказав кілька днів тому, що віце-президент не відповів на повідомлення, надіслані їй її правлячим партнером, солідарно з нападом на її посаду 10 березня від рук протестувальників, які відмовляються від угоди з МВФ.

Під час лікування в нижній палаті кілька протестувальників розбили вікна кабінету віце-президента камінням, завдавши шкоди інтер'єру. Фернандес де Кіршнер пошкодував, що став жертвою нападу з огляду на його критичну позицію щодо МВФ і заявив, що це планується, не вказуючи на когось зокрема.

Президент також захищався від критики групи інтелектуалів щодо «поміркованості» у своєму керівництві, коли задавався питанням, що б сталося, якби він не погодився з МВФ, а Аргентина понесла припинення виплат. «Він не був помірним, він був революціонером, але він завдав шкоди 45 мільйонам аргентинців», - сказав Фернандес.