El Tino Asprilla надіслав повідомлення тим, хто увійшов, щоб пограбувати його ферму: «Їм доведеться вбити мене»

Кілька тижнів тому відомий колишній футболіст Фаустіно Аспреллаповідомив, що став жертвою пограбуванняна його фермі, розташованому в муніципалітеті Тулуа, Валле-дель-Каука. Через свої соціальні мережі «el Tino» повідомив, що четверо грабіжників увійшли у власність і взяли все на своєму шляху, також нападали на відповідальних за охорону місця.

«Сьогодні вдень на моїй фермі Сан-Херонімо в Тулуа (Валле-дель-Каука) четверо чоловіків прийшли озброєні, напали і кляп люди, які допомагають нам у догляді за будинком, і це вже люди похилого віку. Вони звільнили будинок і брали інструменти, предмети побуту таособисті речі людей, які нам допомагають», - сказав колишній футболіст.

Так само Аспрілла, яка зараз є панелістом спортивних програм, прокоментувала, що подав відповідну скаргу: «Якщо у вас є якась інформація, надішліть нам повідомлення до DM, і ми будемо спілкуватися. Нагорода буде надана за те, щоб знайти місцезнаходження цих людей».

Більше тижня після нещастя «Ель Тіно» з'явився в програмі «Я все знаю», на 1 каналі, і розкрив більш детальну інформацію про те, що сталося. За його рахунком, злочинці вже вп'яте пішли в крадіжку цього маєтку в рідній Тулуа: « Вони поклали пістолет на голову дворецького , людині, яка там знаходиться. Вони навіть погрожували йому, що якщо він не передасть речі, вони підуть за дітьми».

Після цього історична довідка колумбійської збірної зізналася, що зазвичай не перебуває на своєму фермі через різні зобов'язання; але, якщо він присутній, він заявив, що його не залякатиме присутність грабіжників: «коли-небудь вони знайдуть мене на фермі, і вони, безумовно, будуть треба вбити мене, тому що я не збираюся давати красти».

В останні години секретар співіснування та громадянської безпеки долини Вальтер Каміло Мурсія оголосив, що застосовуються спеціальні стратегії для забезпечення безпеки в регіоні: «У нас є близько 400 поліцейських від органу дорожнього руху, які виконують конкретні контролю в Тулуа, в Бузі, і у нас є додатковий компонент армії, яка в сільській місцевості здійснює територіальний контрольі відвідує не тільки дні виборів, але й належне забезпечення безпеки на відомчому рівні».

Слід нагадати, що пару тижнів тому цукрові гільдії Проканья та Асоканья, атакож Товариства фермерів та тваринництва (SAG)Валле та Каука закликали Генеральну прокуратуру, національний уряд та губернатори обох відомств вжити конкретних заходів проти незахищеності і насильство.

У минулому Asprilla повідомила про кілька пограбувань проти нього. Один з них відбувся у Боготі, у березні минулого року. Як він оголосив у той час, через цифрові платформи деякі злодії скористалися тим, що поїхав до касира на півночі столиці, щоб розграбувати свій автомобіль, на Parque de la 93.

«Я зійшов до касира, і вони розбили моє скло. Вони вийняли сумку, яку я тут повернув. [...] Одну хвилину я запізнився, одна хвилина. Я зайшов до касира, я вийшов, а скло вже розбито», - сказав він у той час.

Ще в часі, у 2019році, злодії увірвалися на його ферму Сан-Херонімо, викравши п'ять корів. Серед цих тварин також був викрадений бик, якого Аспилла називала «Лагрімон». Національнаполіція просунув відповідні операції і змогла відновити її через кілька годин після того, як колишній футболіст повідомив про події.

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