Еквадор бореться з жертвами, щоб зіткнутися з Парагваєм на чемпіонаті світу

Еквадор, вражений відсутністю деяких своїх цифр, шукає гравців в «кращих умовах», щоб зіткнутися з вирішальним матчем проти Парагваю на передостанню дату відбіркового чемпіонату світу з Катар-2022, заявив тренер Густаво Альфаро у вівторок.

«Мені потрібні одинадцять гравців, які мають 100% шансів, тому що те, що ми збираємось грати, - це не більше і не менше, ніж кваліфікація на чемпіонат світу, і саме тут ми повинні спробувати поставити гравців, які знаходяться в найкращому становищі, щоб зіткнутися з цим викликом, який буде фізичним, футбольним та психічним», - сказав Альфаро на прес-конференції.

Еквадор, третій у південноамериканському відбірковому матчі з 25 очками, дуже близький до виграшу свого прямого квитка до Катару разом із вже кваліфікованою Бразилією та Аргентиною.

Аргентинський тренер, який вперше очолює збірну, скаржився на втрати триколор за матч наступного четверга, який зіграють в Сьюдад-дель-Есте в Парагваї.

Еквадорська збірна не буде розраховувати на цей матч з Мойзесом Кайседо, Аланом Франко та швидким Гонсало Платою через призупинення.

Серед постраждалих і сумнівів - Ромаріо Ібарра та Еннер Валенсія.

«Ми залежимо від кількості та якості сторонніх людей, які ми маємо», щоб визначити стратегію гри проти Guaraníes, без шансів отримати квоту на Qar-2022.

Альфаро визнав, що, незважаючи на те, що Парагвай залишився поза подією чемпіонату світу, його тренер Гільєрмо Баррос Шелотто хоче «почати давати свій слід» команді з молодими гравцями, «які роблять речі прямо у своїх клубах».

Кермо Джеремі Сармієнто зі свого боку вважав, що це буде «важка» зустріч.

«Це буде остаточним, вони не дозволять нам нічого робити, вони дадуть все, що у них є. Ми повинні бути добре зосереджені на цьому матчі і претендувати на той самий матч», - прокоментував Сармієнто на тій же віртуальній прес-конференції, яка вважала це «складним» матчем.

Після зіткнення з Парагваєм триколор буде вимірювати міцність з альбіцелесті в Гуаякілі 29 березня.

Лише дві гри, що залишилися до закриття південноамериканського відбіркового кваліфікатора, Альфаро підкреслив «почуття приналежності», яке має його команда, що складається в основному з молодих людей із середнім віком 23 роки.

І нагадав, що «ставлення важливіше тактики» на суді.

плед/ол