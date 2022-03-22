Дисидента Івана Маркеса звинуватили у загибелі 4 колумбійських солдатів у 1997 році

Богота, 22 мар Прокуратура Колумбії звинуватила лідера інакомислення FARC, відомого як «Сегунда Маркеталія», Лучано Марін, псевдонім «Іван Маркес», у вбивстві чотирьох солдатів та викраденні ще одного в подіях, що відбулися у департаменті Антіокії (північний захід) у 1997 році поки він був частиною партизанського. Про це у вівторок повідомила прокуратура, яка детально розповіла в заяві, що цим рішенням було збережено ордер на арешт проти глави «Сегунди Маркеталії», який був головним переговірником партизанської FARC у мирній угоді. Згідно з розслідуванням прокуратури, 2 липня 1997 року спецназ Національної армії вийшов на пошуки двох товаришів, зниклих без вісті в сільській місцевості міста Куррулао, в муніципалітеті Турбо. Коли вони проводили цю операцію, вони зіткнулися з Північно-Західним блоком вимерлого FARC, і там постраждали троє чоловіків у формі, капітан Карлос Енріке Відал Апонте та солдати Вільям Амадо Суарес та Іван Рамірес Муньос. Ось чому втрутилися бойова медсестра Фабіо Пінедо Серна та сержант Педро Хосе Гуарнізо Овалле, але коли це сталося, партизани викрали їх і відвезли до табору. «Троє поранених солдатів та солдат-годувальників були вбиті гострими та стрілецькими пострілами, обстріляли з близької відстані. З іншого боку, сержанта викрали майже шість років», - додали в інформації. Офіцер був врятований під час операції, в якій армія прагнула звільнити тодішнього губернатора Антіокії Гільєрмо Гавірія Корреа; мирний радник департаменту Гілберто Ечеверрі Меджія та інших членів силових структур, які також перебували в полоні. ЗАЛУЧЕННЯ МАРКЕСА «Докази вказують на те, що ці події були б замовлені тодішнім секретаріатом FARC, частиною якого був псевдонім «Іван Маркес», який також був би координатором фронтів, які мали втручання в Антіокію та Калдас», - пояснили в прокуратурі. Саме тому керівник інакомислення повинен відповісти в суді, за лінію повноважень, за злочини обтяжливого вбивства, замах на вбивство охоронюваної особи та посилене вимагальне викрадення людей. «Іван Маркес», а також Ернан Даріо Веласкес, псевдонім «Ель Пайса» та інші колишні начальники FARC відмовилися від мирної угоди, а 29 серпня 2019 року оголосили про повернення до зброї, заявивши про «зраду держави Гаванської мирної угоди». НАЧАЛЬНИК jga/ime/rrt