Дочки депутата Сандіністи, санкціонованого США, залишають дипломатичні пости

Манагуа, 22 мар Дочки-близнюки депутата Сандіністи Вальмаро Антоніо Гутьєрреса Меркадо, санкціоновані Департаментом казначейства США, подали у відставку свої дипломатичні посади в Нікарагуа, повідомляє офіційна газета La Gaceta у вівторок. Через міністерську угоду міністр закордонних справ Нікарагуані Денис Монкада прийняв відставку Марії Мішель Гутьєррес Гайтан як радника Постійного представництва Республіки Нікарагуа при ООН (ОАД), що базується в Нью-Йорку. Монкада також прийняла відставку Марії Фернанди Гутьєрреса Гайтана як радника з консульськими функціями при посольстві Республіки Нікарагуа при Швейцарській Конфедерації. Сестри-близнюки були призначені урядом президента Даніеля Ортеги на ці дипломатичні посади 22 січня 2020 року. Влада не пояснила причин відставки сестер Гутьєрреса Гайтана, а також які її замінять. США ЗАБОРОНИЛИ ЗАКОНОДАВЦЮ В'ЇЗД Відставка настає через 12 днів після того, як уряд Сполучених Штатів включив дев'ять високопоставлених нікарагуанських чиновників у список заборон в'їзду на свою територію людей, які він вважає корумпованими або недемократичними, включаючи законодавця Гутьєррес Меркадо. За даними США, Гутьєррес Меркадо разом з президентом Національної Асамблеї Густаво Поррасом та законодавцем Вільфредо Наварро були включені до списку США за надання уряду Ортеги «інструменти» для здійснення свого «нападу на демократію». 21 грудня 2020 року Міністерство фінансів США санкціонувало законодавця Сандіністи за допомогу виконавчому органу Ортеги «підірвати демократію» в Нікарагуа. Казначейство зазначило, що Гутьєррес Меркадо, який як парламентар є головою Комітету Національної Асамблеї з питань виробництва, економіки та бюджету, публічно захищав суперечливий Закон про регулювання іноземних агентів, в якому зазначено, що певні фізичні та юридичні особи, які отримують кошти з-за кордону, повинні зареєструвати і детально повідомити про них в МВС. В результаті цього заходу всі активи та інтереси в активах законодавця, які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні або контролі осіб США, блокуються і повинні бути повідомлені в Управління контролю за іноземними активами Казначейства (OFAC). Крім того, також блокується будь-яка юридична особа, яка прямо чи опосередковано належить 50% або більше постраждалих. Гутьєррес Меркадо був депутатом правлячого Фронту національного визволення Сандініста (FSLN) з 1997 року і в даний час знаходиться в шостому п'ятирічному законодавчому терміні поспіль. У Нікарагуа 18 квітня 2018 року спалахнули демонстрації проти реформ соціального забезпечення, які перетворилися на протестний рух проти Ортеги, який протягом декількох місяців залишив 355 загиблих, повідомляє Міжамериканська комісія з прав людини (IACHR). Політична та соціальна криза погіршилася після суперечливих загальних виборів 7 листопада, на яких Даніель Ортега був переобраний на п'ятий термін, четвертий за рахунком і другий зі своєю дружиною, Росаріо Мурілло, віце-президентом, зі своїми головними претендентами у в'язниці. ЛФП/АВ/CFA