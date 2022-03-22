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Вівторок 22 Березень 2022
Україна

Колумбійські студенти використовують правильний словниковий запас і повинні вдосконалювати орфографію

Newsroom Infobae

22 Березень 2022

Богота, 22 березня колумбійські студенти використовують правильний словниковий запас та підтримують основну тему своїх текстів, але повинні покращити правопис та використання пунктуації, згідно з результатами письмового тесту Регіонального порівняльного та пояснювального дослідження ЮНЕСКО (ERCE) 2019 опублікував це Вівторок. «Студенти з Колумбії пишуть тексти, які відповідають запитуваному слогану, підтримуючи центральну тему, використовуючи правильний словниковий запас і досягаючи згоди між реченнями. Однак роботу над орфографією та пунктуацією потрібно підкріпити», - сказали автори дослідження в заяві. Результати були представлені Регіональним управлінням освіти для Латинської Америки та Карибського басейну (OREALC/UNESCO Santiago) разом з представниками 16 країн, які були частиною цього дослідження, додала інформація. У вимірюванні брали участь студенти з Аргентини, Бразилії, Колумбії, Куби, Коста-Ріки, Еквадору, Сальвадора, Гватемали, Гондурасу, Мексики, Нікарагуа, Панами, Парагваю, Перу, Домініканської Республіки та Уругваю. Мета полягала в оцінці роботи студентів третього та шостого класів регіону з «реалізацією їхніх навичок у підготовці текстів на основі комунікативної ситуації». Директор OREALC/UNESCO Сантьяго Клавдія Урібе пояснила, що «письмо є дуже вимогливою компетенцією на когнітивному рівні, і, на відміну від усної мови, воно не розвивається у більшості людей природним шляхом». ДЕТАЛІ РЕЗУЛЬТАТІВ У КОЛУМБІЇ Третікласники повинні були написати оповідний лист про поїздку і текст, щоб ввести танець, в той час як у шостокласників попросили лист - прохання і описовий текст неіснуючої тварини. Оцінювачі розглянули дискурсивний та текстовий домен, а також конвенції щодо розбірливості, включаючи орфографію та пунктуацію. Наприклад, третікласники працювали краще в текстовому домені, ніж в дискурсивному домені, оскільки 63% з них писали тексти в жанрі, відмінному від запитуваного. Так само 75% студентів писали тексти без повторень або неточностей у вживанні слів, тоді як 90% підтримували центральну тему і, «в основному, вони зберігали угоду в реченнях, не представляючи помилок». Що стосується учнів шостого класу, колумбійські студенти «адаптувалися до цільової мети (52% при написанні листа та 84% описового тексту), але мали більші труднощі з включенням формальних аспектів, необхідних для кожної статі (46% учнів, що пишуть лист та 53% описовий текст)». додав звіт. Основна проблема полягала в тому, що 17% оцінених при написанні листа і 14% при написанні описового тексту не використовували пунктуацію. «Написання - це рекурсивний процес, який завжди можна вдосконалити. З цієї точки зору наявність вправ та рубрик у класі, які передбачають планування того, про що буде написано, написання цієї ідеї, а потім перегляд її дуже актуально для розробки та вдосконалення письма студентів», - сказав координатор Латиноамериканської лабораторії оцінки Якість освіти (LLECE). Карлос Генрікес. НАЧАЛЬНИК JGA/JOC/DMT