Колумбійські студенти використовують правильний словниковий запас і повинні вдосконалювати орфографію

Богота, 22 березня колумбійські студенти використовують правильний словниковий запас та підтримують основну тему своїх текстів, але повинні покращити правопис та використання пунктуації, згідно з результатами письмового тесту Регіонального порівняльного та пояснювального дослідження ЮНЕСКО (ERCE) 2019 опублікував це Вівторок. «Студенти з Колумбії пишуть тексти, які відповідають запитуваному слогану, підтримуючи центральну тему, використовуючи правильний словниковий запас і досягаючи згоди між реченнями. Однак роботу над орфографією та пунктуацією потрібно підкріпити», - сказали автори дослідження в заяві. Результати були представлені Регіональним управлінням освіти для Латинської Америки та Карибського басейну (OREALC/UNESCO Santiago) разом з представниками 16 країн, які були частиною цього дослідження, додала інформація. У вимірюванні брали участь студенти з Аргентини, Бразилії, Колумбії, Куби, Коста-Ріки, Еквадору, Сальвадора, Гватемали, Гондурасу, Мексики, Нікарагуа, Панами, Парагваю, Перу, Домініканської Республіки та Уругваю. Мета полягала в оцінці роботи студентів третього та шостого класів регіону з «реалізацією їхніх навичок у підготовці текстів на основі комунікативної ситуації». Директор OREALC/UNESCO Сантьяго Клавдія Урібе пояснила, що «письмо є дуже вимогливою компетенцією на когнітивному рівні, і, на відміну від усної мови, воно не розвивається у більшості людей природним шляхом». ДЕТАЛІ РЕЗУЛЬТАТІВ У КОЛУМБІЇ Третікласники повинні були написати оповідний лист про поїздку і текст, щоб ввести танець, в той час як у шостокласників попросили лист - прохання і описовий текст неіснуючої тварини. Оцінювачі розглянули дискурсивний та текстовий домен, а також конвенції щодо розбірливості, включаючи орфографію та пунктуацію. Наприклад, третікласники працювали краще в текстовому домені, ніж в дискурсивному домені, оскільки 63% з них писали тексти в жанрі, відмінному від запитуваного. Так само 75% студентів писали тексти без повторень або неточностей у вживанні слів, тоді як 90% підтримували центральну тему і, «в основному, вони зберігали угоду в реченнях, не представляючи помилок». Що стосується учнів шостого класу, колумбійські студенти «адаптувалися до цільової мети (52% при написанні листа та 84% описового тексту), але мали більші труднощі з включенням формальних аспектів, необхідних для кожної статі (46% учнів, що пишуть лист та 53% описовий текст)». додав звіт. Основна проблема полягала в тому, що 17% оцінених при написанні листа і 14% при написанні описового тексту не використовували пунктуацію. «Написання - це рекурсивний процес, який завжди можна вдосконалити. З цієї точки зору наявність вправ та рубрик у класі, які передбачають планування того, про що буде написано, написання цієї ідеї, а потім перегляд її дуже актуально для розробки та вдосконалення письма студентів», - сказав координатор Латиноамериканської лабораторії оцінки Якість освіти (LLECE). Карлос Генрікес. НАЧАЛЬНИК JGA/JOC/DMT