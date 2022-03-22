Колумбія: Рейнальдо Руеда працює з усією командою перед вирішальним матчем проти Болівії

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Colombia - Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoba, Argentina - February 1, 2022 Colombia coach Reinaldo Rueda REUTERS/Agustin Marcarian - HP1EI211TZV2E

ЗбірнаКолумбії грає свій останній домашній матч у Південноамериканських відбіркових турнірах, що прямує до Катару 2022. Це буде перед його болівійським колегою, наступного четверга, 24 березня о 6:30 вдень на стадіоні Метрополітано в Барранкільї. Через два дні після цієї зустрічі Рейнальдо Руеда проведе своє перше тренування з усією групою гравців.

Останніми гравцями, які прибули, в ніч на понеділок, 21 березня, були Луїс Мюріель, Девінсон Санчес, Матеус Урібе, Рафаель Борре та Вільям Тесільо. Ці гравці у вівторок вранці провели відновлювальні роботи, а вдень вони поїдуть до спортивного штабу Колумбійської федерації футболу для групової роботи.

Деякі з цих закликів носити трикотаж національної команди- це вінгер Бока Хуніорс Френк Фабра та вінгер Фейєнорд Луїс Сіністерра, які розмовляли зі ЗМІ та подарували свої враження від майбутнього виклику для Колумбіїв цю дату FIFA.

Першим виступив Френк Фабра, який повернувся після року відсутності. Там він виявив, що було одним із ключів до того, щоб бути в одному з найкращих спортивних моментів у віці 31 року:

Щодо можливості не пройти кваліфікацію до Катару 2022, Фабра була щира і запевнила, що це тема, яка не обговорюється у внутрішній команді. Наразі всі сили прагнуть претендувати на найважливіший турнір збірної у світі:

Тоді настала черга Луїса Сіністерри, який прийшов до збірної після забивання в голландському класиці проти Аякса і був фігурою в Лізі конференцій. Вінгер закликав до спокою перед матчем Венесуели і вперше переживати з приводу наступного четверга, 24 березня, суперника Болівії :

Про те, як переживають ці ключові матчі за відбір до Катару 2022 року в складі команди, молодий гравець прокоментував:

Нарешті, Sinisterra була самокритичною і запевнила, що, хоча в колумбійській команді багато талантів, необхідно дати більше 100%, щоб отримати шість очок в обох матчах:

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