Белінда: «Поп покращився, але це все ще мачо»

Хав'єр Ерреро Мадрид, 22 бер. Запис в Іспанії серіалу Netflix «Bienvenidos a Eden», в якому вона грає одну з видатних ролей, повернула мексиканську поп-зірку Белінду до коріння, країну, де вона народилася, а також знайти натхнення працювати над своїм першим альбомом з 2013 року та до нових ілюзій. Важко не запитати цього композитора, виконавця і актриси, яка починала свою кар'єру ще в дитинстві і яка часто більше контролюється в ЗМІ за побачене, ніж через свою роботу, про умови художнього середовища, особливості музики, різні вимоги, що пред'являються до них і до них. «Це абсолютно несправедливо. Вона покращилася, але вона все ще мачо», - шкодує про прізвисько «поп-принцеса», перш ніж згадати, що «оскільки вона була маленькою дівчинкою», на перших роботах у дитячих мильних операх вони сказали їй, що «дівчата хочуть бачити хлопчиків», тому вони попросили жіночих актрис стояти «позаду». Белінда Перегрин (Мадрид, 1989) засуджує, що їй все ще доводиться терпіти певний скептицизм як композитор сьогодні. «У моїх темах є ще п'ять авторів, тому що кредит надається всім, хто бере участь, як і належить, навіть якщо вони поставили пропозицію або слово. «О, звичайно, вона нічого не зробить», - вони схильні думати. Це завжди той випадок, коли, можливо, жінка зробила 80% «, - шкодує він. Він оголошує себе шанувальником Рігоберти Бандіні, іспанської співачки та автора пісень, таких як «Перра» або «Ай Мама», що стало офіційним гімном демонстрацій останнього Міжнародного жіночого дня. «Я хотів би працювати з нею. Насправді я написав йому в Instagram, але він мені не відповів. Будь ласка, Рігоберта, відповідай мені!» , Запитує через Ефе. НАСТУПНИЙ АЛЬБОМ В ПОЛІ ЗОРУ Останнім часом її музична грань більше зосереджена на співпраці з іншими артистами, наприклад, у 2021 році на хіті «Школярка» з Лолою Індіго, ще однією розширювальною темою для жінок. «Мені це сподобалося з самого початку, тому що це інше. У цих міських піснях ця тема сили жінок ніколи не торкалася з дитинства. Це також дало мені можливість бути в студії Лоли, яка є великим художником, яким я дуже захоплююся як людина», - каже вона про те, що привело її до цього проекту. Дивно, однак, що він не випустив більше альбомів, оскільки в 2013 році він випустив п'ятий альбом своєї кар'єри «Catarsis». «Коли я роблю запис, я отримую 100 на 100. Я повинен бути натхненним і з'ясувати, чому, і це просто не час. У мене немає іншої відповіді», він просто стверджує щодо цього тривалого періоду часу. Потім він підтверджує, однак, що «нам не доведеться довго чекати», щоб знову насолодитися LP з його підписом. «Це дуже натхненно», - каже вона, зізнавшись, що її робота в серіалі «Ласкаво просимо до Едему» мала багато спільного з цим новим станом і розміщує своїх послідовників на новину, «яка буде почута дуже скоро». БІЛЬШЕ ПРОЕКТІВ В ІСПАНІЇ? Ці зйомки для Netflix дозволили йому встановити довгий сезон в Іспанії, де він не виключає, що його частіше бачили з новими проектами. У цьому сенсі схрещування співучасників поглядів зі своєю командою практично підтверджує виступ на майбутніх гуляннях Pride в Мадриді. «Я сподіваюся, що так. Я хотів би. Я буду тут протягом наступних 6 місяців свого життя, і я радий бачити схід сонця в Мадриді», - говорить він. У цих рядках він також із захопленням отримує пропозицію знятися в мюзиклі в Гран-Вії після дебюту в 2019 році в цій області з «Hoy no me puedo lift», який він виступав у Мексиці. «Мюзикли чудові, і «Я не можу встати сьогодні» був моїм улюбленим. Я хотів би, щоб я міг це зробити тут», - підписується він альт. Пісні Мекано, які вона слухала в дитинстві через батьків, - це лише деякі з багатьох речей, які продовжували прив'язувати її до коріння на цій стороні Атлантики. Дочка іспанця, вона каже, що, хоча вона переїхала з родиною до Мексики з 4 років, її стосунки з країною народження дуже присутні в її повсякденному житті. «Я провів більше часу в Іспанії, ніж всі думають, наприклад літо чи Різдво. Це мій дім, і це завжди буде через моє коріння через музику, яку я слухаю, через моїх батьків і через їжу», - підкреслює він, перш ніж запевнити, що «де б ви не знаходилися, у вашому домі картопляний омлет, шинка серрано та «pa amb tomàquet» - від закону». НАЧАЛЬНИК jhv (icn (фото) (відео)