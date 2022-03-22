Азуцена Уресті відповів AMLO після того, як звинуватив її в тому, що вона є класистом продажу тлаюд на AIFA

ПрезидентАндрес Мануель Лопес Обрадор описав деякі новини, які відбулися з приводу інавгурації Міжнародного аеропорту Феліпе Анхелеса (IIFA), який відбувся 21 березня, як класифікатор. Під час своєї прес-конференції 22 березня була виділена ведуча Групо Мілено Азуцена Уресті , заявивши, що головною історією була дама, яка продає тлаюди.

«Це не тільки вона, це взагалі газети, ЗМІ і мільйони людей, які дуже засмучені тим, що консерватизм в Мексиці завжди існував», - зупинився він.

У відповідь на її коментар журналістка відповіла в особистому кабінеті:

Де в твіті ви читаєте класизм, в якому ви мене звинувачуєте? Я повідомляв про те, що відбувається без кваліфікації чи суджень До речі Президент, я все ще чекаю доказів того, що ви мене звинуватили.

Слід зазначити, що початок експлуатації нового аеропорту став подією, де було все: на місці можна було не тільки побачити мандрівників перших рейсів АІФА, десятки людей скористалися можливістю продавати предмети, починаючи від сережок, кварцу до опудал тварин і «штампів» Президента Лопес Обрадор.

На місці присутності дами, яка оселилася біля парковки аеропорту з невеликим анафром для продажу тлаюд, золотисто-зеленим омлетом, змазаним квасолею, кактусом і сальсою, так як лінія для покупки становила майже 20 метрів.

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