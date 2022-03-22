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Вівторок 22 Березень 2022
Україна

Азуцена Уресті відповів AMLO після того, як звинуватив її в тому, що вона є класистом продажу тлаюд на AIFA

Журналіст нагадав, що президент все ще очікує на подання доказів інших звинувачень, які він видав проти нього

Newsroom Infobae

22 Березень 2022

ПрезидентАндрес Мануель Лопес Обрадор описав деякі новини, які відбулися з приводу інавгурації Міжнародного аеропорту Феліпе Анхелеса (IIFA), який відбувся 21 березня, як класифікатор. Під час своєї прес-конференції 22 березня була виділена ведуча Групо Мілено Азуцена Уресті , заявивши, що головною історією була дама, яка продає тлаюди.

«Це не тільки вона, це взагалі газети, ЗМІ і мільйони людей, які дуже засмучені тим, що консерватизм в Мексиці завжди існував», - зупинився він.

У відповідь на її коментар журналістка відповіла в особистому кабінеті:

Де в твіті ви читаєте класизм, в якому ви мене звинувачуєте? Я повідомляв про те, що відбувається без кваліфікації чи суджень До речі Президент, я все ще чекаю доказів того, що ви мене звинуватили.

Слід зазначити, що початок експлуатації нового аеропорту став подією, де було все: на місці можна було не тільки побачити мандрівників перших рейсів АІФА, десятки людей скористалися можливістю продавати предмети, починаючи від сережок, кварцу до опудал тварин і «штампів» Президента Лопес Обрадор.

На місці присутності дами, яка оселилася біля парковки аеропорту з невеликим анафром для продажу тлаюд, золотисто-зеленим омлетом, змазаним квасолею, кактусом і сальсою, так як лінія для покупки становила майже 20 метрів.

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