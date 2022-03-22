Аргентина відвідує бабусь Пласа-де-Майо, щоб знайти більше онуків

Буенос-Айрес, 22 мар Асоціація Абуелас де Плаза-де-Майо, присвячена пошуку незаконно відповідних дітей під час останньої аргентинської диктатури (1976-1983), знову розпочала свою кампанію «Аргентина шукає вас» за підтримки уряду, згідно з офіційними джерелами у вівторок. Разом із Секретаріатом прав людини та Секретаріатом засобів масової інформації та громадських комунікацій бабусі зосереджуються на поширенні пошуку майже 300 онуків та онучок по всій країні, які досі зниклих безвісти. «В рамках прихильності держави до цього пошуку буде проведена федеральна кампанія, і до цього проекту буде додана співпраця міністерств, державних установ, муніципалітетів та організацій громадянського суспільства», - йдеться у заяві Секретаріату з прав людини. План також спрямований на просування права на ідентичність в загальних рисах, а не тільки на привласнення дітей під час державного тероризму. «З цією метою також пропонується підвищити обізнаність на основі територіальних дій, навчання та зміцнення територій держави, необхідних для виконання плану», - пояснили вони в документі. Кампанія спрямована на жінок та чоловіків, народжених між 1975 та 1983 роками, які сумніваються у своїй ідентичності, та населення, яке може надати важливі дані для пошуку. Асоціація під головуванням Естели де Карлото оцінює, що майже 500 немовлят було викрадено військовим урядом у матерів, переважно супротивників режиму і які народили в підпільних ізоляторах і тортур. Через деякий час батьки назавжди зникли, вбили або кинули живцем, наркотиками, в море. Правозахисні організації повідомляють, що державний тероризм спричинив зникнення майже 30 000 людей в Аргентині. Через чотири десятиліття бабусям вдалося відновити особистість 130 онуків і пропагували судові процеси проти винних за державний терор і асигнаторів своїх онуків.