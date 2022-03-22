Android: 20 найкорисніших голосових команд у віртуальному помічнику Google

Голосовіпомічники вже є частиною повсякденного життя людей. Штучнийінтелект поступово стає важливою частиною будинків, і як тільки користувачі звикають до цього, їм важко перестати його використовувати.

Зазвичай використовується майстер, щоб звернутися за допомогою з будь-якими питаннями, що виникають або для виконання завдання. Будь то вдома чи в машині, вас можуть попросити про допомогу. Просто кажучи «Гей, Google» або «OK Google», ви можете змусити це зробити будь-яке завдання, не шукаючи або торкаючись будь-якого екрану.

Тому в цій замітці Infobae покаже вам спочатку, як налаштувати Google Assistant , щоб він міг реагувати, коли користувач дзвонить вам, і нарешті, які найпоширеніші команди, і що з ними можна зробити.

НалаштуйтеGoogle Assistant, щоб відповісти на голос користувача

1. Виповинні відкрити додаток Google і натиснути на зображення профілю

2. Післяцього треба тапнуть на «Налаштування».

3. з'явитьсянове вікно, ви повинні вибрати «Голос»

4. Тутнеобхідно вибрати «Voice Match».

5. з'явитьсясегмент з можливістю активації «Гей, Google», ви повинні торкнутися перемикача.

Як тільки ці дії будуть виконані, пристрій попросить включити функцію «Voice Match», яка дозволить пристрою розпізнати точний голос власника і навчитися визначати, коли саме потрібна послуга учасника.

Google Асистент. (фото: Реал Мі Центральний)

20основних команд для початку використання голосового помічника Google

Тривожнісигнали

Включення будильника через Ok Google - одне з найкорисніших дій для вас, яке допоможе згадати, що робити і прокинутися в потрібний час. Цядія включається за допомогою наступних команд:

- Окей/Гей, Google, розбуди мене завтра о 7 ранку.

- Окей/гей, Google, розбуди мене в четвер о 9 ранку.

- Ok/Hey Google, встановіть будильник за 8 годин.

- Ok/Hey Google, вимкніть наступний сигнал тривоги.

Дзвінки, електронні листи та повідомлення

Так само Google Assistant також дозволить вам виконувати завдання, пов'язані з телефонними дзвінками, не торкаючись екрана мобільного телефону. Крім того, ви також можете надсилати повідомлення з певними програмами, такими як Telegram , WhatsApp або Viber. Оськілька прикладів:

- Ok/гей, Google, зателефонуйте татові.

- Окей/Гей, Google, почніть відеодзвінок з братом.

- Ok/Hey Google, надішліть електронний лист Хосе з темою «Завтра я пообідатиму» та повідомленням «Завтра я буду їсти з батьками».

- Ok/Hey Google, текст тато і скажіть йому, що я збираюся тренуватися завтра.

- Ok/Hey Google, надішліть WhatsApp моїй сестрі, яка говорить: «Завтра я збираюся подорожувати з мамою і татом. Підемо, якщо хочеш».

GPSнавігація

Таким же чином, і з Google Assistant, ви також можете використовувати такі додатки , як Google Maps для GPS-навігації. Аразом з ним ви також зможете скористатися функцією голосового пошуку, яка дозволить виконувати деякі дії вголос під час руху автомобіля.

- Окей/Гей, Google, як дістатися до Хосе Пардо?

- Окей/гей, Google, візьміть мене до моєї роботи

- Гараз/гей, Google, де я?

- Окей/Гей, Google, де найближчий тренажерний зал?

- Ок/Гей, Google, як далеко від Ліми до Піури?

- Окей/Гей, Google, скільки часу буде потрібно, щоб їхати до Арекіпи?

- Ok/Hey Google, цікаві місця, щоб побачити в Куско.

Календарі нотатки

Ще один базовий варіант - орієнтуватися на порядок денний стільникового телефону як віртуальний секретар і робити нотатки для себе, коли щось проходить через вашу голову, або ви повинні пам'ятати важливу тему, з якою слід мати справу в інший час.

- Окей/Гей, Google, що в моєму календарі на завтра?

- Ok/Hey Google, створіть подію протягом 4 години дня наступного четверга, щоб зустрітися з працівником.

- Ok/Hey Google, візьміть цю замітку (згадайте «два пункти»): обговоріть на зустрічі проблему фінансів.

- Ok/Hey Google, Note (згадка «два пункти»): напишіть про Google Assistant на завтра.

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