У Гватемалі перехопили 50 кубинських мігрантів, яких перевезли на човні

Сили безпеки Гватемали перехопили 50 кубинських і двох недокументованих мігрантів у Карибському озері (північний схід), яких перевозили на двох катерах з наміром дістатися до мексиканської території, а потім відправившись до США, повідомив уряд у вівторок.

Мігранти, включаючи шість неповнолітніх, в'їхали в Гватемалу по суші через кордон з Гондурасом, а потім сіли на човни, повідомила журналістам прес-секретар Інституту міграції Гватемальського Алехандра Мена.

Мена зазначив, що мігрантам «незвично» використовувати водний транспорт для подорожей в цьому Карибському районі, оскільки більша частина постійного потоку міграції продовжує свій шлях автомобільним транспортом при перетині в Гватемалу.

«Силовики виконали встановлені протоколи і передали людей на прикордонний пост Корінто, де їх вигнали з території Гватемали (до Гондурасу) за невиконання встановлених вимог», - сказав він.

Для в'їзду в країну Гватемала вимагає громадян Куби в'їзної візи, дійсного паспорта та негативного доказу covid-19 або підтвердження того, що отримали дві дози вакцини проти коронавірусу.

Зі свого боку, поліція заявила в заяві, що вони заарештували трьох людей, один з них - підліток, «нібито відповідальний за передачу» мігрантів. Затриманих звинувачують у злочині контрабанди осіб, додав Мена.

Окрім того, що є країною походження для мігрантів, які прагнуть в'їхати до Сполучених Штатів без документів, Гватемала також є коридором для тисяч громадян інших національностей, які намагаються дістатися до США.

ХМА/LLU