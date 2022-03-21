Мексиканський Ернандес Малакатеко залишається лідером в Гватемалі

Гватемала -Сіті, 20 Мар Малакатеко, нинішній чемпіон з гватемальського футболу, залишається твердим на першому місці турніру Clausura 2022 року, після його перемоги в суботу через найменшу різницю проти Nueva Concepción до 13-ї дати конкурсу. Команда на чолі з мексиканським тренером Роберто Ернандесом має 26 очок, тоді як його найближчий переслідувач Кобан Імперіал - 24, а дев'ять дат залишилися до кінця кваліфікаційного етапу. Підсумки дня 13: Антигуа 6 - 0 Хеладжу Гуастатоя 1 - 2 Муніципальних Малакатеко 1 - 0 Нуева-Консепсьон Комунікації 1 - 4 Кобан Імператорський Солола 4 - 1 Ізтапа Санта-Люсія C. 2 - 0 Ачуапа Класифікація: ПJ ПГ ПР РЕ ГФ ГК СТС .1. Малакатеко 13 8 2 3 18 12 26 .2. Кобан Імперіал 13 7 3 3 19 10 24 .3. Муніципальний 13 7 2 4 21 13 23 .4. Гуастоя 13 6 4 3 19 12 22 .5. зв'язок 12 6 3 3 25 17 21 .6. Антигуа 13 6 2 5 21 15 20 .7. Сент-Люсія 13 5 2 6 18 18 17 .8. Ачуапа 13 5 2 6 10 13 17 .9. Кселаю 12 4 3 5 10 18 15 10. Ізтапа 13 3 4 6 16 21 13 11. Солола 13 2 3 8 9 18 9 21 Н.зачаття 13 2 2 9 11 30 8 - Рейтинг бомбардирів: З 7: Ісаак Акуна (MEX-Санта-Люсія Коцзумалгуапа) та Матіас Ротонді (ARG-Municipal). З 6: Луїс Анхель Ландін (Mex-Guastatoya), Джандерсон Перейра (Бра-Кобан Імперіал) та Девіндер Бредлі (Нуева Консепсьон). - Наступний день: 26.03: Муніципал-Солола, Кобан Імперіал-Малакатеко та Антигуа-Санта-Люсія Коцумалгуапа. 27.03: Ачуапа-Гуастатоя, Істапа-Комунікації та Нуева-Консепсьон-Шелаю. НАЧАЛЬНИК JCM/ICS