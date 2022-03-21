Байден поїде до Польщі в п'ятницю, щоб поговорити про українську кризу

U.S. President Joe Biden and first lady Jill Biden arrive following spending the weekend in Rehoboth Beach, Delaware, on the South Lawn of the White House, in Washington, U.S., March 20, 2022. REUTERS/Al Drago

Президент США Джо Байден поїде до Польщі в п'ятницю, щоб поговорити зі своїм партнером Анджеєм Дудою про вторгнення Росії в Україну, повідомили в Білому домі в неділю.

«Президент обговорить, як Сполучені Штати реагують разом з нашими союзниками і партнерами на гуманітарну кризу і прав людини, яку створила невиправдана і неспровокована війна Росії проти України», - заявив прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Візит до Польщі стане зупинкою у Бельгії для зустрічі з лідерами НАТО, Великої сімої та Європейського Союзу (ЄС).

«Поїздка буде зосереджена на продовженні об'єднання світу для підтримки українського народу і проти вторгнення президента (Володимира) Путіна в Україну», - додав Псаки.

«Але немає планів подорожувати в Україну», - уточнив він.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький подорожував минулого тижня зі своїми чеськими та словенськими колегами до Києва, обложеного українського капіталу, щоб підтвердити «однозначну підтримку» ЄС.

Віце-президент США Камала Харріс також зустрівся з Дудою у Варшаві на початку цього місяця і засудили військові дії Росії, особливо проти мирних жителів.

Ця зустріч відбулася незабаром після того, як Вашингтон відкинув польську пропозицію відправити винищувачі МіГ-29 в Україну через американську авіабазу, стверджуючи, що це викликало «серйозні побоювання» для всього НАТО.

Новинив розробці...