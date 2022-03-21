Байден поїде до Польщі в п'ятницю, щоб поговорити про українську кризу

Президент США Джо Байден поїде до Польщі в п'ятницю, щоб поговорити зі своїм партнером Анджеєм Дудою про вторгнення Росії в Україну, повідомили в Білому домі в неділю.
«Президент обговорить, як Сполучені Штати реагують разом з нашими союзниками і партнерами на гуманітарну кризу і прав людини, яку створила невиправдана і неспровокована війна Росії проти України», - заявив прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
Візит до Польщі стане зупинкою у Бельгії для зустрічі з лідерами НАТО, Великої сімої та Європейського Союзу (ЄС).
«Поїздка буде зосереджена на продовженні об'єднання світу для підтримки українського народу і проти вторгнення президента (Володимира) Путіна в Україну», - додав Псаки.
«Але немає планів подорожувати в Україну», - уточнив він.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький подорожував минулого тижня зі своїми чеськими та словенськими колегами до Києва, обложеного українського капіталу, щоб підтвердити «однозначну підтримку» ЄС.
Віце-президент США Камала Харріс також зустрівся з Дудою у Варшаві на початку цього місяця і засудили військові дії Росії, особливо проти мирних жителів.
Ця зустріч відбулася незабаром після того, як Вашингтон відкинув польську пропозицію відправити винищувачі МіГ-29 в Україну через американську авіабазу, стверджуючи, що це викликало «серйозні побоювання» для всього НАТО.
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