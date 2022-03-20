Зеленський виключає визнання незалежності Донбасу, яку вимагає Кремль

Вашингтон, 20 березня Президент України Володимир Зеленський заявив цієї неділі, що «готовий» до переговорів зі своїм російським колегою Володимиром Путіним для припинення війни, але виключив визнання незалежності Донбасу і суверенітету Росії над Кримом. В інтерв'ю CNN президент рішуче заявив, що не буде приймати «ніяких зобов'язань, які впливають на територіальну цілісність і суверенітет» України. Кремль зробив умовою припинення свого вторгнення, що Київ відмовляється вступити в НАТО, визнавати незалежність самопроголошених республік Донецької та Луганської на Донбасі, а також російським контролем над Кримом, анексованим Москвою у 2014 році. «Ми повинні використовувати всі можливості, щоб домовитися і поговорити з Путіним. Якщо ці спроби не вдасться, це означатиме третю світову війну», - заявив Зеленський про переговори, які обидві країни провели в Білорусі. Але президент заявив, що «президентом і громадянином» він не може визнати незалежність українських територій. Він запевнив, що український народ дав це ясно, оскільки «вони отримали не російських солдатів з букетом квітів, а з мужністю і зброєю в руках». Щодо можливого вступу до НАТО, Зеленський запевнив, що той самий Альянс виключив допуск України, тому вважав, що Київ повинен шукати «інших альтернатив безпеці» зі своїми союзниками. «Україна не може сказати, що не увійде до НАТО. Саме НАТО заявила, що не визнає Україну», - сказав він. Хоча Зеленський оцінив військову та збройову підтримку, яку він отримав від членів НАТО, щоб зіткнутися з вторгненням, він стверджував, що війна не розпочнеться, якби Україна буде визнана членом Альянсу. Президент України, єврейського походження, збунтувався, що «один з небагатьох разів», який він сміявся з початку вторгнення, коли почув, як Путін сказав, що мета військової операції - «деназифікувати» Україну. Вторгнення, яке розпочалося 24 лютого після тижнів напруженості на кордоні через накопичення російських військ, призвело до втечі трьох мільйонів біженців і загибелі щонайменше 900 мирних жителів, повідомляє ООН.