Маючи 439 нових позитивів, Еквадор накопичує 853 850 випадків covid-19

Кіто, 19 березня Еквадор додав 439 нових позитивів для covid-19 цієї суботи, накопичивши 853 850 підтверджених випадків з моменту початку пандемії більше двох років тому, про що в цю суботу повідомило Міністерство охорони здоров'я у своєму щоденному звіті. Рекорд смертей становить 35 410, сімнадцять нових за останні двадцять чотири години, які розділені між 25, 215 підтвердженими covid-19, та 10 195 ймовірними хворобою. Андська провінція Пічінча, столиця якої - Кіто, має найбільшу кількість інфекцій, 314 128 позитивних, 206 більше, ніж п'ятничний рекорд, а потім узбережжя Гуаяса, голова якого - Гуаякіль, з 133,834 (48 додаткових). Провінції Манабі (54 737), Ель-Оро (49 060), Асуай (41 141), Лоха (33 182), Імбабура (29 096), Тунгурагуа (26 568), Котопаксі (17 836), Лос-Ріос (17,222) та Санто-Домінго де лос Цачілас (16,702) 9) виникають у зв'язку з частотою випадків. Що стосується ситуації в муніципалітетах, у звіті зазначено, що Кіто - місто Еквадор, найбільше постраждало від covid-19, з 290,260 випадками під час пандемії (199, про які повідомлялося за останні двадцять чотири години), а потім - Гуаякіль з 99,377 (39 додатково). У кампанії з вакцинації дані Міністерства охорони здоров'я показують, що понад 88,6% цільового населення отримали першу або одноразову дозу в Еквадорі, близько 85% другої дози, а майже 5 мільйонів бустерних доз вже застосовано. Національний комітет з надзвичайних операцій (COE) схвалив п'ятницю для усунення будь-яких обмежень щодо ємності в громадських приміщеннях, підприємствах та приватних установах, а також відновлення нічного життя на 100% потужності.