Vive Latino 2022: Гепе та розкіш чилійського року на фестивалі

Після глибокого ентузіазму, з яким відвідувачі Vive Latino прибули до Автодромо Ерманос Родрігес , музика почалася з таких виконавців, як Blossom, Сербія і О вбиває.

Близько 3:35 на Індійській сценічилійський співак Гепепочав свій виступ і здивував своїх шанувальників деякими особливими гостями.

Гепе на Vive Latino 2022. Чилійський співак мав співаків, таких як Алекс Феррейра, Даніела Спалла та Естеман, як гості на сценах індійської сцени для шоу, сповненого розкоші, танцю та пристрасті (Фото: Gustavo Azem/Infobae México)

Гепе на Vive Latino 2022. Чилійський співак мав співаків, таких як Алекс Феррейра, Даніела Спалла та Естеман, як гості на сценах індійської сцени для шоу, сповненого розкоші, танцю та пристрасті (Фото: Gustavo Azem/Infobae México)

Аргентинська Даніела Спалла прибула на сцену, щоб зіграти Timidez , а пізніше Естеман і Алекс Феррейра приєдналися до концерту. Слідзазначити, що Гепе під час свого шоу мав відмінний балетний спектакль.

Гепе на Vive Latino 2022. Чилійський співак мав співаків, таких як Алекс Феррейра, Даніела Спалла та Естеман, як гості на сценах індійської сцени для шоу, сповненого розкоші, танцю та пристрасті (Фото: Gustavo Azem/Infobae México)

Повне ім'я цього співака - Даніель Алехандро Ріверос Сепульведа, і він народився 28 вересня 1981 року в Сантьяго, Чилі.

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