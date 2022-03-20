AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
Субота 19 Березень 2022
Україна

Vive Latino 2022: Гепе та розкіш чилійського року на фестивалі

Естеман, Даніела Спалла та Алекс Феррейра були одними з міжнародних гостей на шоу співачки

Newsroom Infobae

19 Березень 2022

Після глибокого ентузіазму, з яким відвідувачі Vive Latino прибули до Автодромо Ерманос Родрігес , музика почалася з таких виконавців, як Blossom, Сербія і О вбиває.

Близько 3:35 на Індійській сценічилійський співак Гепепочав свій виступ і здивував своїх шанувальників деякими особливими гостями.

Gepe на vive латино2022
Гепе на Vive Latino 2022. Чилійський співак мав співаків, таких як Алекс Феррейра, Даніела Спалла та Естеман, як гості на сценах індійської сцени для шоу, сповненого розкоші, танцю та пристрасті (Фото: Gustavo Azem/Infobae México)

Gepe на vive латино2022
Гепе на Vive Latino 2022. Чилійський співак мав співаків, таких як Алекс Феррейра, Даніела Спалла та Естеман, як гості на сценах індійської сцени для шоу, сповненого розкоші, танцю та пристрасті (Фото: Gustavo Azem/Infobae México)

Аргентинська Даніела Спалла прибула на сцену, щоб зіграти Timidez , а пізніше Естеман і Алекс Феррейра приєдналися до концерту. Слідзазначити, що Гепе під час свого шоу мав відмінний балетний спектакль.

Gepe на vive латино2022
Гепе на Vive Latino 2022. Чилійський співак мав співаків, таких як Алекс Феррейра, Даніела Спалла та Естеман, як гості на сценах індійської сцени для шоу, сповненого розкоші, танцю та пристрасті (Фото: Gustavo Azem/Infobae México)

Повне ім'я цього співака - Даніель Алехандро Ріверос Сепульведа, і він народився 28 вересня 1981 року в Сантьяго, Чилі.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:

Vive Latino 2022: шоу «Tío Rober» може бути скасовано після звинувачень у сексуальному насильстві
Vive Latino 2022: Культурне та фестивальне виживання сина Ромпепера після пандемії
Vive Latino через свою історію: понад тисячу гуртів за 22 роки фестивалю