Відео: «Правда ніде не повинна її шукати», Мануела Гомес кинула б натяки на свого колишнього

14 березня Хуан Естебан Ібарра, колишній партнер Мануели Гомес підтвердив, що його стосунки з Мануелою Гомес закінчаться, тому він вирішив вийти і поговорити зі своїми послідовниками через свої «InstaStories», оскільки він вважав це процесом, який є частиною його приватного життя.

«Я розлучився з Мануелою кілька тижнів тому, тому це було рішення між нами, через помилки, я думаю, що це особиста справа. Ось так це буде для мене зараз, і я дякую всім людям, які показали мені свою любов», - сказала Ібарра у своїх історіях в Instagram.

Однак у недавній публікації генератора контенту він зробив деякі заяви, нібито натякає на свого колишнього партнера.

«Вам не потрібно ніде шукати правду, це нічого, крім того, що ви маєте віру і запитаєте Бога, чи хочете ви усвідомити щось, що Бог покаже вам шлях, і я знайшов правду на одинці», - сказала бізнес-леді через свій акаунт в Instagram.

За словами Мануели Гомес, останніми днями вона отримала кілька дзвінків, що попереджають її про деякі речі, що сталися за її спиною, які були підтверджені доказами, наданими їй особою, яка зв'язалася з нею.

«Насправді не варто страждати за речі, які мучать моє життя, завдяки цьому дзвінку я відкрив очі і взяв ще одне супер інше ставлення до життя, щоб бути щасливим, продовжувати боротися за своє життя, і все», - резюмував вплив.

Осьповний зміст Мануели Гомес :

Заяви Мануели Гомес швидко стали вірусними на різних розважальних порталах, таких як «Gismes Hoy Col», що перевищують 17 000 переглядів і наближаються до 400 лайків. Деякі коментарі вказують на те, що генератор вмісту сильно схвильований своїм колишнім партнером.

«Не коментуйте колишніх пар, тому шкідливо для відновлення та поганих енергій видаляти та розповідати нові», «Супер це ставлення, чому страждають, щоб інші насолоджувалися 👏 Слава Богу, що перш ніж я знімаю вагу з нього», «Не хвилюйтеся, моя королева, яка добре діє в житті, так спокійно працює Прийдуть благословення», «Вона завжди нібито спокійна, але їй непросто», серед інших.

Минулого понеділка, 14 березня, впливова Пайса поставила тему на стіл зі своїх Instagram Stories, щоб розповісти своїй групі послідовників про свою ідею покинути Колумбію, при цьому давши кілька слів про спокій щодо роботи своєї компанії.

«Я дуже серйозно подумав про те, щоб залишити країну. У будь-якому випадку, я приймаю роботу, ми продовжуємо продавати, я збираюся подивитися на те, як я знову керую всіма речами у своєму житті. Очевидно, що це не так просто сказати, що я виїжджаю з країни завтра, тому що якби це було до мене, я б навіть не був тут, я б навіть не пішов додому, але ей, я повинен подивитися, як я можу вирішити речі собачок, я повинен подивитися на те, як я знову розміщую компанію, я повинен керувати багатьма речами, щоб мати можливість піти».

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