Масть лідера

A woman follows along with the reading of the Book of Ester to celebrate the Jewish holiday of Purim in the Brooklyn borough of New York City, New York, U.S., February 25, 2021. REUTERS/Stephanie Keith

Закрита ніч почала потихеньку відступати. Перші проблиски боязкої зорі покірно вторглися в зали Великого Храму. Однак ранній ранок ще не подолав дружню тишу темних і порожніх вулиць. У самоті того моменту, якого ще немає дня, навряд чи можна сприймати рух тіні, яка піднімається кам'яними сходами до вівтаря. Священик піднімається по сходах скромними і гордими кроками до першого завдання. Анонімність загальна. Це не буде ритуалом, як інші. Тільки він, лідер, знаходиться на висоті, необхідному для його проведення. Свідкамийого стануть ніч, тиша і власна душа. Сукнідля виконання завдання особливі, унікальні. Після короткої молитви він глибоко надихає і нарешті робить це. Він повинен почати підмітати попіл. Ті, що про вогонь, який спалив вночі, який загинув.

Ритуал Терумата Хадешена, «Повстання з попелу», був першим, що виконав священик (Левіт 6:1-3). Щоб відкрити день, ніч спочатку повинна бути закрита. Освітлення нових пожеж на світло вимагає подбати про те, що було спалено напередодні ввечері. Ми є спадкоємцями щоранку, а також завалів минулого. Попіл довелося підняти і помістити в спеціальне місце. Те, що залишається від вчора, так само святе, як світанок, який проривається

Одна деталь ритуалу попелу полягає в тому, що священику довелося носити якийсь особливий одяг. Текст називає мантію, яка покривала б її: «Midó Bad». Дивна назва, оскільки цей одяг традиційно називається «Кетонет». Але слово «Мідо» несе в собі таємницю. «Мідо» на івриті також означає «його міра» (схожа на слово іспанською мовою), тому exegetes, як «Висип», я пояснюю, що мантія повинна мати точні «вимірювання» священика.

Вимірювання масті керівника повинні бути точними. Костюм повинен підходити до нього належним чином. Те, що він показує зовні, має бути справжнім з тим, що відбувається всередині. Вимірювання - це не ті, що стосуються арени. Але ті його душі, його характер, його особистість та його ідеї. Вони є заходами своїх можливостей, їх узгодженості та прозорості. Лідерповинен бути і здаватися. Його костюм говорить про те, що він представляє. Те, що він показує, має відповідати вимірам того, що це насправді. Його дії з першої години дня повинні нести заходи своєї відповідальності за те, що він тут зробив, з тим, що його підпалили, а також з його прихильністю пожеж, щоб запалити на завтра.

Ми щойно закінчили вечірку Пурім, вечірку костюмів та масок. У Пурімі ми читаємо текст з Біблії під назвою «Мегілат Естер», «Книга Естер». Але назва книги також несе таємницю. «Мегілла» крім «Книги» означає як: «відкрити», так і назва «Естер» означає: «прихований». Книга закликає виявити окультизм. Те, що ховається за масками. Визнайте, чи те, що показано зовні, говорить про те, що насправді всередині. Якщо що, костюм має розмір.

Іноді костюм лідера занадто великий. Ідеї, які він висловлює, не мають нічого спільного з життям, яке він веде. Ідеологія, яку він, здається, носить, - це не те, що він насправді вірить. Як приклад можна привести драму, яку сьогодні переживають в Україні. ПрезидентЗеленський до вчорашнього дня був телевізійним коміком. Однак він надів костюм вождя своєї нації, йому не соромно підмітати попіл голими руками, і ніхто не може сказати, що його керівництво підносить йому якийсь сміх. Справжній, справжній, автентичний, хоробрий. Це не те, до чого ми звикли. Можливо, саме тому він герой години. Лідери зазвичай не піклуються про попіл, в якому живуть їхні люди, і не прокидаються мовчки, щоб вирішити вогонь, який вони залишають вночі. Найдраматичніше те, що загорнуті в маски, вони в кінцевому підсумку виглядають просто сумними телевізійними коміками.

У Пірке Авот 2:5 нас навчають, що ми не повинні вимагати справжності від лідерів поодинці: «У тому місці, де немає людей, ви повинні бути людиною». Саме в тому дзеркалі ми повинні зіткнутися зі своїми сходами та нашим вівтарем. Розбуди нас до сонця, щоб піклуватися про вчорашньому попелі. Отже, перевірте наш одяг. Вимірювання того, наскільки ми відчуваємо, - це те, що ми говоримо, і скільки того, що ми думаємо, - це те, що ми робимо. Знімаємо нашу маску і одягаємо нарешті, костюм того, ким ми є.

Дорогі друзі. Друзі всі.

Кількакостюмів чекають нас рано щоранку, в самій і неповторній тиші світанку. Костюмбатьків, братів і сестер, пар, дітей. Масть континуторів і що виконавці. Один про воїнів і про миротворців. Та про аргентинців. Той, що стосується людей.

Костюм чекає нас, мантії вождів. Той, який несе нашу міру лише, якщо ми справжні з собою. Коженсвітанок чекає на нас лідерство найскладнішої і чудової компанії з усіх. Це бути лідерами нашого власного життя.

АлеАврудж - рабин спільноти Аміджай, віце-президент Латиноамериканської Раббінської асамблеї руху Масорті

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