Загибель зсуву в перуанських Андах зростають до восьми

Ліма, 20 березня Рятувальники в ці вихідні виявили тіла 3-річного хлопчика та 32-річного чоловіка в завалах будинків, зруйнованих зсувом минулого вівторка в місті провінції Патаз, на півночі Перу, в результаті чого загальна кількість смертей в аварії. «З глибоким жалем я хочу повідомити, що ми відновили тіло дитини до 3 років у місті Ретамас, де кілька днів тому сталася гірка на схилі пагорба», - повідомив міністр оборони Перу Хосе Гавідія. Міністр додав у своєму акаунті Twitter, що рятувальні бригади також розташували «останню людину, яка пропала без вісті в Ретамасі». «Це 32-річний Сезар Лара, а це означає, що 8 зниклих без вести людей намагаються полегшити біль своїх родичів», - сказав міністр. Гавідія зауважив, що влада продовжуватиме «надавати всю підтримку сім'ям, постраждалим від цієї трагедії». Минулого вівторка обвал схилу пагорба торкнувся десятків будинків у шахтарському містечку Ретамас, розташованому приблизно в 900 кілометрах на північ від Ліми, в регіоні Ла-Лібертад. З середи міністр Гавідія повідомив, що через аварію зникло вісім безвісти, але протягом перших кількох днів рятувальні команди змогли знайти лише чотири тіла, до цих вихідних вони розмістили інших. Гавідія також уточнив, що сім будинків були повністю поховані брудом і каменями, виправляючи початкові повідомлення, про які повідомляється між 60 і 80 зруйнованими будинками. Крім того, близько 70 людей були евакуйовані, щоб уникнути ризику чергового зсуву, тоді як рятувальну роботу взяли на себе спеціалізовані пожежні команди, Національна поліція, Перуанська армія та шахтні робітники в цьому районі. Місце аварії відвідав минулої середи президент Педро Кастільо, який розмовляв з постраждалими, пролетів над районом і повідомив про надзвичайні роботи. Президент оголосив, що Ретамас буде оголошений надзвичайною зоною, яка була підтверджена незабаром після засідання Ради міністрів, тоді як члени громади закликали більше ресурсів у галузі охорони здоров'я та освіти, і заявив, що декільком частинам округу не вистачає безпечної питної води та основні санітарії. У зв'язку з цим Міністерство житлово-комунального господарства, будівництва та санітарії вказало, що команда фахівців та техніків оцінює шкоду та координує догляд за жертвами в цьому місті, розташованому понад 7 годин автомобільним транспортом від прибережного міста Трухільо.