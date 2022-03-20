Стажер Буенос-Айреса горить в PRO: серед версій про просування виборів профільовані п'ять кандидатів в губернатор

З наближенням 2023 року PRO примножує кандидатів на посаду губернатора провінції Буенос-Айрес. Виборчийтріумф Дієго Сантіллів окрузі, який, здавалося, є винятковою власністю перонізму, що цікаво, не зробив його беззаперечнимкандидатом своєї партії, щоб досягти успіху Акселя Кікіллофа, але стратегія, узгоджена провідними референтами, зрозуміла: нехай всі вийдуть і гастролюють територія і обранець буде тією, яка найкраще буде встановлена в наступному році між керівництвом і в опитуваннях.

Це та сама позиція, яку поділяють такі лідери, як Маурісіо Макрі, Горасіо Родрігес Ларрета та Патрісія Буллріх. Убудь-якому випадку ніхто не уявляє, що більше одного власного кандидата виступить на змагання в PASO проти УЦР, оскільки шанси на перемогу можуть бути зменшені. Також не передбачається, що внутрішні партії будуть проводитися так, щоб лише один заявник дійшов до праймерізу.

«Це не час для кандидатур; люди збираються карати тих, хто поспішає, поки є так багато конкретних проблем», - це суперечка, повторюється політичним керівництвом, хоча тим, хто має прагнення очолити провінцію,потрібно бути активними, підходити до сусідів і домовлятися з територіальних начальників. Santilli, в цьому сенсі, працює з перевагою. Він має політичну та економічну підтримку Родрігеса Ларрети. І якщо в виборчій кампанії 2021 року він проїхав понад 30 000 кілометрів, щоб відвідати 98 муніципалітетів (те, що дозволило йому виграти в 72% комун, в яких він перебував), на наступний день після перемоги на виборах він відновив свої провінційні тури, і, за оцінками, до наступного серпня він завершить його присутність у всіх 135 муніципалітетах Буенос-Айреса.

Те, що досягла Сантіллі, - це подвиг. Вінпереміг на останніх виборах з різницею в 1,3 баланад Усім фронтом (39,81% проти 38,53%), але домігся чогось, чого не сталося з 1983 року: виграв весь об'єднаний перонізм. Більшдетальний аналіз голосів, проведених командою santillista, підтверджує, що навіть за 10 пунктів меншої участі у виборах, список Хунтоса перевищив більш ніж на 4 бали, ніж простір, виграний на виборах 2019 року . Іщо заробітна плата на чолі з Сантіллі була введена в 109 з 135 муніципалітетів Буенос-Айреса,які становлять 80% від загальної кількості, і навіть виграли в 66 більше двох років тому. Умежах цього взводу Хунтос виграв у 44 муніципалітетах пероністів або Кірхнерістських муніципалітетах та в округах 7.

Дієго Сантіллі та Крістіан Рітондо, відвідавши Мар-дель-Плата, з мером Гільєрмо Чорногорії

Навіть, згідно з цим звітом, якщо вибори 2019 року порівнюються з результатами 2021 року, Разом до змін зросли на 4,21 бала в провінції Буенос-Айрес . Зтакими результатами, чому Сантіллі не є кандидатом на губернатор всього PRO? Насправдіце може бути, але сьогодні існують відмінності, які існують на національному рівні:він є обранцем Родрігеса Ларрети, а не Буллріх, ні, поки що не Макрі. І провінційний стажер теж впливає: мери ПРО не мають одностайної думки. Є начальники громад , які прагнуть бігати або які вважають за краще пару, щоб конкурувати за уряд. Є навіть ті, хто заперечує проти стилю larretista в політичному озброєнні через його «дуже портьєний погляд» та рясність ресурсів.

Santilli навіть додав певний опір останніми тижнями за те, що він став координатором Національної ради проекту Larreta Presidente. Деякілюди з Буенос-Айреса вважають, що це завдання відніме час, щоб присвятити проблемам провінційного району. Звичайно, до цієї структури також входить Крістіан Рітондо, глава блоку депутатів PRO, який 24 години тому сказав: « Я хочу і маю намір керувати провінцією », - сказав він Radio Continental.

Сантіллі та Рітондо вважають себе друзями, вони активно працюють над тим, щоб змусити главу уряду Буенос-Айреса переїхати до Каса Росада, і, як не дивно, вони вже змагаються за те, щоб стати кандидатом на посаду губернатора PRO, яку заохочує сам Родрігес Ларрета. Обидванавіть почали разом гастролювати деякі міста провінції. Напочатку місяця вони були в Зарате, і минулої суботи вони відвідали Мар-дель-Плата та Аякучо. Планполягає в тому, щоб повторювати ці спільні вторгнення кожні два тижні.

У ритондизмі кажуть, що вони не хочуть змінювати чесну гру, якою керує Сантіллі, але попереджають, що колишній віце-начальник Буенос-Айреса має труднощі, оскільки він «досягає вершини» до провінції, тоді як глава PROдепутатів має більше підтримки в провінційному інтер'єрі. Яктрадиційний союзник Марії Євгенії Відаль, Рітондоуспадкувавбільшу частину лідерів, узгоджені з колишнім губернатором. Ійого родичі виділяють велику кількість мерів, законодавців та радників , які підписали пропагований ним лист, в якому, критикуючи збільшення утримань, вони вимагали, щоб Kicillof перестав бути «делегатом» національного уряду.

Патрісія Буллріх запустила свою групу Буенос-Айреса La Provincial разом з Хав'єром Ігуаселем, її кандидатом на посаду губернатора

Є 5 національних депутатів, 2 провінційних сенаторів, 8 депутатів Буенос-Айреса, 5 мерів і сто радників. Серед підписантів, яких сектор Рітондо вважає демонстрацією своєї внутрішньої сили, є Алехандро Фіноккьяро, колишній міністр освіти в Камбіємосі; відалісти Алекс Кемпбелл та Вальтер Ланаро , та начальники громад, такі як Мануель Пассаглія (Сан Ніколас), Себастьян Абелла (Campana), Мартін Єза (Пінамар), Лісандро Мацкін (полковник Прінглз) та Хорхе Етчеверрі (Вовки).

ПатрісіяБуллріх теж не сидить на місці. Вінхоче підтримати свій президентський проект власною присутністюу вирішальній провінції Буенос-Айрес. Ось чому з початку року він почав гастролі різними містами Буенос-Айреса, посилив завдання національного депутата Херардо Мільмана, його правої руки, як політичного судновласника в окрузі, а минулого вівторка запустив у Пілар провінційну групу La, яка прагне розширити простір для громадських організацій , який він очолює Патрісія Васкес, юрист, який працював з Буллріхом у Міністерстві безпеки та є посиланням на PRO в партії Мальвінських Аргентинів.

Подією, на якій була представлена група, були, серед іншого, національний депутат Вальдо Вофф, радник Тігре Сегундо Сернадас, провінційний сенатор Хуан Пабло Аллан, депутат Буенос-Айреса Флоренсія Ретамосо (дружина Мільмана), вчитель профспілковий Факундо Ланчьоні, колишнійнаціональний депутат Ніколас Массот і танцівниця Максиміліано Герра, хоча не випадково Буллріх сидів поруч з ним Хав'єр Ігуасель, мер капітана Сармієнто: він буде його кандидатом в губернатор.

Колишній міністр енергетики Cambiemos також виступає, представляючи бульризм, як член нового керівництва Буенос-Айреса PRO, яке 13 березня відновило свою владу завдяки широкій угоді , в якій представлені всі внутрішні сектори. Його президентом досі є Хорхе Макрі, нинішній міністр уряду Буенос-Айреса, за підтримки Даніела Рейх, сенатора Буенос-Айреса та дружина мера Треса де Фебреро, Дієго Валенсуела, також вокал (наприклад, Сантіллі та Рітондо).

Мери Нестор Гріндетті та Хуліо Гарро, союзники та власні плани

Для полегшення списку підрозділів, який поступився на посаді віце-президента, був мер Лануса, Нестор Гріндетті, ще один важливий лідер, який приєднується до загону кандидатів на посаду губернатора PRO. Хочавін сказав, що «це не час говорити про кандидатури», керівник громади оголосив, що не буде домагатися переобранняі почне подавати ознакисвого нового виклику: наступного тижня він поїде до Балкарса і Треса Арройоса в рамках свого плану відвідати місто в провінційний інтер'єр раз на місяць.

Гріндетті об'єднується з мером Ла-Плата Хуліо Гарро, який буде шукати його переобрання в 2023 році, і разом вони вирішили перетворити групу Hacemos, яка виникла два роки тому в Ланусі, в провінційну партію, розроблену як платформу, яка містить не-Кірхністський перонізм, щоб приєднатися Разом Зміна. Запусквідбудеться за два тижні в місті Лобос.

«Ми оцінюємо, що сьогодні нам на 5 або 6 балів не вистачає перемоги на виборах у провінції, і саме тому ми хочемо включити виборця пероніста, а не жовтого (для PRO), але який спілкується з нами», - говорить один з його промоутерів. Інший ідеолог цієї політичної армії - Дієго Кравец, начальник штабу Лануса та майбутній кандидат в мери муніципалітету.

Гріндетті та Гарро, які діють в тандемі зі своїм колегою Дієго Валенсуелою, також з прагненнями конкурувати за губернаторство, погоджуються дистанціюватися від провінційного будівництва Родрігес Ларрета: вони вважають, що кандидат PRO на успіх Кікіллофа повинен бути мером або принаймні, були одним для кращого розуміння проблем Буенос-Айреса. Елегантний спосіб не погодитися з фігурою Сантіллі. Вони також критикують той факт, що larretismo робить політику в провінції шукає союзників серед лідерів, які реагують на мери. Цесмішно: три начальники громади були частиною Grupo Dorrego,який підтримував Хорхе Макрі як кандидата в національний депутат провінції в 2021 році, а потім обернувся, щоб підтримати Сантіллі.

Хорхе Макрі та Горасіо Родрігес Ларрета

Хоча багато хто вже бачить його кандидатом на PRO, щоб досягти успіху Родрігеса Ларрети в місті, Хорхе Макрі не виключає оскарження кандидатури губернатора. Засловами основних співробітників, «провінція є її природним місцем», і «вона продовжує мати багато опор у містах інтер'єру Буенос-Айреса». Незважаючина це, вони кажуть, що нинішній чиновник Буенос-Айреса комфортнона своїй посаді в кабінеті Буенос-Айреса і що передчаснопередбачити його кроки: Родрігес Ларрета запропонував йому ключову посаду міністра уряду, щоб переконати йогоне конкурувати з Сантіллі у 2021 році, але також як жест до Маурісіо, його двоюрідного брата.

Цей танець кандидатів на посаду губернатора PRO можна було б визначити достроково: залишаються сильні версії, що Кірхнерізм спробує розгорнути вибори в Буенос-Айресі в 2023 році, щоб відокремити їх від дня президентських виборів і таким чином спробувати уникнути перетягування можливої поразки на національному рівні. Унаполегливих чутках Мартін Інсаурральде, схоже , бореться за губернатора та Крістіну Кірхнеру супроводі Кікіллоф у списку кандидатів у національний сенатор округу.

Про квітень місяці говорять про дострокові вибори в провінції Буенос-Айрес, хоча крок буде не таким простим: для виклику виборів потрібен лише указ губернатора, але щоб мати можливість розгорнути їх з PASO, наприклад, потрібен провінційний закон. Аполітичні противаги з опозицією в законодавчому органі Буенос-Айреса рівні.

Ще одне величезне невідоме - хто буде кандидатом УЦР у губернаторство. Еволюція, сектор Мартіна Лусто, просуває на цю посаду заступника та економістаМартіна Тетаза , уродженця Ла-Плата. Є ті, хто дивиться на Максиміліана Абада, керівника провінційного радикалізму. Існуєдовгий шлях до 2023 року, і в провінції Буенос-Айрес, де голосує 40% електорату у всій країні, PRO вирішив почекати його із перенаселенням кандидатів на посаду губернатора.

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