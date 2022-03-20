Чистий прибуток Саудівської нафтової компанії Aramco на 2021 рік перевищує рівень до пандемії

Енергетичний гігант Saudi Aramco оголосив у неділю про збільшення чистого прибутку на 124% у 2021 році порівняно з 2020 роком, перевищивши допандемічний рівень, через кілька годин після подальших атак єменських повстанців на свої об'єкти.

Згідно з заявою групи, Aramco зафіксував чистий прибуток у розмірі 412,4 млрд саудівських ріалів (110 мільярдів доларів) порівняно з 183,8 млрд саудівських ріалів (49 млрд доларів) у 2020 році.

Оголошення результатів Aramco відбувається в контексті, в якому ціни на нафту зросли, після вторгнення Росії в Україну.

Це також настає через кілька годин після нового нападу єменських повстанців-хуситів на установки енергетичного гіганта на півдні Саудівської Аравії, провідного світового експортера сирої нафти і країни, що очолює військову коаліцію на підтримку влади Ємену проти іранських повстанців.

Згідно з цією коаліцією, ППО Саудівської Аравії знищили одну балістичну ракету та дев'ять безпілотників, але ті, хто має пастки бубі, потрапили в свої цілі, включаючи розподільну станцію Aramco на півдні та завод зі зрідження газу компанії на заході.

- «Винятковий рік» -

Напади завдали «матеріальної шкоди об'єктам і будинкам», повідомляє коаліція. Хусити взяли на себе відповідальність за напади на «життєво важливі і важливі» установи, включаючи інфраструктуру Арамко.

У 2019 році кілька авіаударів по двох потужностях компанії в східному регіоні країни тимчасово скоротили видобуток сирої королівства вдвічі.

Рада співробітництва Перської затоки, група, яка об'єднує шість арабських петромонархій на чолі з Саудівською Аравією, запропонувала переговори в Ер-Ріяді, починаючи з 29 березня, щоб спробувати вирішити конфлікт в Ємені.

Але повстанці попередили, що не увійдуть на «ворожу» територію, хоча запевняють, що не виступають проти початку переговорів.

Aramco, провідний світовий експортер нафти, оголосив чистий прибуток у розмірі 88,2 млрд доларів у 2019 році, перш ніж пандемія covid-19 потрапила в світову економіку, особливо нафтову та авіаційну сектори.

Генеральний директор компанії Амін Насер вітав такі результати: «Винятковий 2021 рік для Aramco з точки зору фінансових, операційних результатів, ініціатив, досягнень та майбутніх інвестицій, незважаючи на виклики та складний глобальний контекст через пандемію», - йдеться у заяві.

«Ці сильні результати демонструють нашу бюджетну дисципліну, нашу гнучкість в умовах зміни кон'юнктури ринку та зосередження уваги на нашій довгостроковій стратегії зростання», - додав він.

Насер наголосив, що «перспективи залишаються невизначеними через різні макроекономічні та геополітичні фактори», і нагадав, що «енергетична безпека є критичною для мільярдів людей у всьому світі».

Саудівська Аравія прагне диверсифікувати свою економіку, залежну від нафти, за допомогою Фонду державних інвестицій (PIF), фонду суверенного багатства королівства, інвестуючи в різні сектори на національному та глобальному рівнях.

У лютому королівство «перерахувало» 4% акцій Aramco в ПІФ, що оцінюється в $80 млрд, операція, спрямована на «підтримку реструктуризації національної економіки».

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