Сан-Маркос: Що буде з абітурієнтами, які купили тест? Ректор відповідає

Після скасування процесу прийому 2022-II мера Nacional університету де Сан-Маркос (UNMSM)пояснив його ректорДжері Рамон щобуде з претендентами, які обдурили при покупці просочився тесту.

У зв'язку з цим Рамон зазначив, що відповідні розслідування вже проводяться в Управлінні прокурора з питань запобігання злочинам для виявлення правопорушників. «Якщо було виявлено, що студент купив тест, ці студенти будуть дефектні назавжди і ніколи не зможуть вступити до університету»,- сказаввін телеканалу Перу.

Так само ректор заявив, що ці погані практики проводилися роками в декані Америки, але настав час претендувати на його імідж.

«Ви повинні бути сміливими, щоб прийняти це рішення. Я знаю, що питань буде досить багато, але образ Сан-Маркоса не може продовжувати порушуватися. Я хочу дати зрозуміти, що якщо це сталося раніше, це не повториться. Це наслідок попередніх років. Ми встановили рекорд того, як дані оцінки та подібності оцінок, і сьогодні з Сан-Маркоса повинна вийти корупція більше, ніж будь-коли», - додав він.

У пошуках відсутності необхідності скасовувати інший процес прийому через подальші витоки, Рамон оголосив про реорганізацію Центрального приймального бюро для оптимізації заходів безпеки при підготовці, застосуванні та оцінці іспитів.

Слід зазначити, що минулого тижня повідомлялося про «передбачувану витік» вступного іспиту. Крім того, сьогодні людина повідомила про новий витік, навіть показавши докази на телеканалі.

«Це має бути третя особа, яка не перебуває в процесі вступного іспиту. Він виходить засуджуючи, що докази просочилися, і показав це на каналі. Потрібно знати, хто надіслав йому докази. Я думаю, що найправильніше та етичне, через прозорість та безпеку процесу, - це скасувати експертизу», - пояснив він Андському агентству.

Ректор УНМСМ попросив нагадати, що конкурс на вступ до Сан-Маркоса дуже жорсткий і що для досягнення вакансії для медичного факультету кожна молода людина повинна зіткнутися ще 75.

«Якщо є студенти, які так старанно намагаються вчитися, які приїжджають з найвіддаленіших сіл, не маючи підтримки сім'ї, несправедливо, що той, хто має гроші і може придбати тест, забирає вакансію, залишить її без можливості вчитися. Ось чому мені було зручно скасувати повний вступний процес, який включає дні 12, 13, 19 та 20 березня до нового програмування», - сказав він.

Щодо оплати права на іспит, Джері Рамон підкреслив, що «оплата (як право на вступний іспит) абітурієнтів гарантована» . Тобто тим, хто перездає тест в оголошені дати, не доведеться вносити за нього додаткову оплату. Ніякої додаткової інформації про дні, коли відбудуться нові тести, він зосередився лише на тому, щоб вказати, що вони забезпечать, що витік не відбудеться ще раз.

«Ми просимо розуміння батьків. Ми не можемо дозволити студентам вступати тести на покупку і які не присвятили себе навчанню. Сан-Маркос - це конкуренція, Сан-Маркос не може дозволити собі приймати торговців у нашій улюбленій альма-матер», - сказав він.

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