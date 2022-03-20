Сан-Феліпе, Нижня Каліфорнія, фіксує землетрус магнітудою 4.0

Землетрусмагнітудою 4,0 і глибиною 10 кілометрів насторожило жителів містаСан-Феліпе о 1:19 за місцевим часом (7:19 UTC) сьогодні.



Рухмав епіцентр в 70 км на схід від цього населення в штаті Нижня Каліфорнія, згідно з попередньою інформацією.

Вплив на людських жертв та матеріальний збиток, заподіяний цим телуричним рухом у штаті БахаКаліфорнія, залишається невстановленим , враховуючи останні події. В



умовах значної сейсмічної діяльності Національний центр запобігання катастрофам (Cenapred) рекомендує не потрапляти в чутки чи неправдиві новини і повідомляти лише офіційні джерела, такі як органи цивільного захисту, як місцеві, так і державні, а також федеральні.



Післятремору перевірте свій будинок на можливі пошкодження, використовуйте свій мобільний телефон тільки в разі надзвичайної ситуації, не запалюйте сірники або свічки , поки не переконаєтеся, що витоку газу немає і пам'ятайте, що можуть виникнути поштовхи землетрусу , тому важливо бути напоготові.



Витакож можете зробити наступні кроки перед землетрусом: підготувати план цивільного захисту, брати участь у евакуаційних навчаннях, визначити зони безпеки вдома, в школі чи на робочому місці та підготуватирюкзак для надзвичайних ситуацій .



Підчас землетрусу залишайтеся спокійними і залишайтеся в безпечній зоні, тримайтеся подалі від об'єктів, які можуть впасти; якщо ви знаходитесь на автомобілі, паркуватися і триматися подалі від будівель, дерев і полюсів; а якщо ви розташовані на узбережжі, тримайтеся подалі від пляжу і сховайтеся у високих районах.

(Ілюстрація: Jovani Perez/Infobae)

Землетруси в Мексиці

Мексика розташований в зоні високої геологічної активності , що піддає її постійному ризику землетрусів. Доказом цього стали землетруси 1985 та 2017 років, які завдали великої шкоди, однак вони не були найбільшими в історії країни, незважаючи на те, що вони були одними з найбільш присутніх у пам'яті як громадян, так і іноземців.

28березня 1787 рокуколоніальну Оахаку похитнуло те, що булонайсильнішим землетрусом, зафіксованим до цього часу в Мексиці. Магнітудою8,6 заним послідувало цунамі, яке йшло на 6 кілометрів за берегом.

Експертиз Центру приладобудування та сейсмічного запису (Cires) вважають, що найближчим часом можна буде повторити подібні ситуації. Ці висновки з'явилися з дослідження, датованого 2009 роком, яке прагнуло проаналізувати вищезгадану подію. Тоді йшлося про те, що на узбережжях Мексики і Центральної Америки можуть бути землетруси подібної величини. Це пояснюється тим, що ця область має великий потенціал для подій геологічного характеру, враховуючи її розташування в так званому Герреро Breach.

Однакменша величина в сейсмічному заході не обов'язково перетворюється на незначний вплив на будівлі та інфраструктуру. Таким чином, у 1985 та 2017 роках жителям столиці Мехіко довелося зіткнутися з спустошеннями, що виникли внаслідок двох землетрусів, які стали водною частиною їхнього життя.

19вересня 1985 відбулося о 7:19 за місцевим часом (13:19 UTC) магнітудою 8,2 і з епіцентром в штаті Герреро. З того землетрусу багато хто думав, що щось подібне не повториться. Але це сталося знову рівно через 32 роки.

У2017 році це сталося о 13:14 за місцевим часом (18:30 UTC), з епіцентром в районі між штатами Пуебла та Морелос. Тоді кількість загиблих досягла 369.

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