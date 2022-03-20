Гонки бере на себе класичний; б'є Independiente 2-1

BUENOS AIRES (AP) - Racing Club постукав кінець і володів Avellaneda, побивши 2-1 в якості відвідувача Independiente в міжзональний класичний день Кубка футбольної ліги Аргентини.

В інших дербі, що грали в суботу, Сан-Лоренсо-Хуракан і Колон-союз зрівняли без балів, а Банфілд побив Лануса 1-0 від готелю.

Цієї неділі настане черга Суперкласики між Ріверпплейт і Бока Хуніорс, який зіграє на стадіоні «Монументальний» в родзинці сьомої дати.

Гол від Енцо Копетті за 85 хвилин визначив позов на стадіоні «Лібертадорес де Амеріка» та тимчасово катапультований гоночний, єдиний непереможений у змаганнях, до вершини Зони А.

Візит був просунутий через Габріель Ош через 3 хвилини, і Independiente вдалося рівнятися через Лукаса Гонсалеса, у 55 років, також з метою.

Fernando Gago's Racing мав дуже хороший перший тайм, але у другій половині його переповнив господар, який покращився з доходом Алана Соньори та «Салтіти» Гонсалеса на перерві.

Команда Едуардо Домінгеса змогла зберегти три очки, але пост і великий виступ воротаря Томаша «Chila» Гомес завадили їм це зробити.

А візит закінчився несподіваною перемогою в його єдиній асоційованої грі доповнення (велика допомога Facundo Mura для точного визначення Копетті).

«Ми показуємо, що в несприятливому контексті ми знаємо, як встати. Ми не повинні брати належне суперникові, який у другому таймі нас штовхнув», - сказав «Демон» Хош після четвертої перемоги Racing в останніх п'яти класиках.

На стадіоні «Нуево-Гасометро» Сан-Лоренцо та Хуракан запропонували погану класику мікрорайону.

«Циклон» шукав більше і мав свої найкращі шанси біля ніг Рікардо Центуріона, з пострілом, який вийшов ледь широким.

«Глобо», який продовжив свою програшну смугу (дві перемоги і шість нічиїх) до восьми офіційних матчів проти свого вічного суперника, лише переживав про кінець.

Класика міста Санта-Фе також була заборгованість.

Колон, який протягом дев'яти років не побив Уніона в «Генеральному бригадирі Лопеса», показав приїжджого воротаря, уругвайського Сантьяго Меле.

У «Ла-Форталезі» Банфілд розширив своє «батьківство» над Ланусом у так званій «Південній класиці» Великого Буенос-Айреса.

Провідного гола захисника Лучано Лолло вистачило для того, щоб «Таладро» здобув три очки і піднятися на п'яте місце в Зоні А. Це може бути визнано недійсним, оскільки м'яч був неправильно розміщений на момент виконання попереднього кута.

Ланус на чолі з Хорхе Альміроном переживає кризу результатів і поділяє останню позицію в Зоні Б. «Гранат» має сім матчів (три нічиї та чотири поразки), не побивши свого класичного суперника.

Цієї неділі, окрім суперечки Суперкласики, будуть зіграні дербі міст Росаріо та Ла-Плата між Central-Newell's та Gymnasia-Estudiantes відповідно.