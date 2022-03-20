Оркестр 33, Alzate і Francy дадуть концерт солідарності через скасування фестивалю Джеммінга





Оркестр La 33 оголосив через свої соціальні мережі, що цієї неділі, 20 березня, він проведе безкоштовний концерт в Ібаге після того, як було оголошено перенесення фестивалю Джеммінга, який повинен був відбутися цими вихідними в цьому місті.

«Від імені La 33 ми глибоко шкодуємо про те, що відбувається з Джеммінгом, і об'єднуємося солідарно з виробництвом, з технічною командою, з нашими колегами, як національними, так і міжнародними, з купцями, ремісниками, звичайно з присутніми та з містом Ібаге, які спостерігали ця подія. важливий варіант економічної та культурної реактивації», - сказав один з учасників групи у відео трансляції в соціальних мережах.

Альцат, Zafra Show і Френсі будуть поруч з групою. Це концерт солідарності під назвою «Толіма об'єднаний вперед», підтриманий урядом Толіми. Вхід буде безкоштовним. Захід відбудеться на стоянці торгового центру Arkacentro і розпочнеться о 18:00 вечора.

«33, з метою надання деякого полегшення постраждалим сторонам та за підтримки місцевого самоврядування, ми вирішили дати безкоштовний вхідний концерт в місті Ібагі. Ми сподіваємось, що це рішення буде отримано в позитивному ключі і що це допоможе подолати цю ситуацію, яка вразила багатьох з нас. Ми не збираємося закінчувати партію, Ібаге», - сказала група.

Примітно, що Джеммінг збирався зібрати близько 94 артистів з таких жанрів, як реггі, сальса, рок, реп і реггетон. Крім того, за кілька днів до цього почалися чутки про можливе скасування, оскільки групи, такі як Black Eyed Peas, підтверджені на плакаті, скасували свою участь, а Лос-Кафес, Ірі Кінгц, Джа Кюр, Мальдіта Векіндад та Вісентіко приєдналися.

Скасування фестивалю заклинювання призвела до протестів та обурень, а також економічних втрат, тому владі Ібаге довелося вжити заходів для пом'якшення такої шкоди в місті на ці вихідні через відстрочку. Тим часом організатори заявили в заяві: «Ми просимо вибачення за всіх постраждалих і сподіваємось, що вони зможуть зрозуміти наші аргументи, які призвели до цього важкого рішення».

Багато підприємців, які мали місце на заході для продажу своїх товарів та послуг, є одними з найбільш постраждалих, тому спільнота приєдналася та створила обліковий запис Instagram під назвою Emprenjamming, щоб допомогти поширити ситуацію цих торговців, а також надати їм юридичну допомогу та поради.

Цей рахунок був відкритий 19 березня, у ньому вже є понад 1680 підписників, і вони публікують вміст із місць, призначених для постраждалих, щоб рекламувати та продавати все, що вже було готове за ці три дні.

Зі свого боку, нагляд за промисловістю та торгівлею (SIC) відкрив розслідування та ввів низку заходів проти Buena Vibra Eventos. Це розслідування почалося 11 березня, коли СІК подав запит на інформацію в компанію, але компанія не виконала інструкції. Крім того, жоден представник фірми не відвідував робочий стіл, терміново скликаний SIC 14 березня, завдаючи шкоди споживачам.

SIC наказав цій компанії припинити просування, рекламу та продаж події Jamming Festival 2023, це положення залишатиметься до тих пір, поки не з'явиться відповідь та рішення того, що було скасовано.

Так само він перевірить правові наслідки під час оголошення про скасування масового заходу лише за один день повідомлення, а отримані скарги будуть передані в Офіс Генерального прокурора для обвинувачення, щоб визначити, чи було скоєно злочин.

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