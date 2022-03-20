Олівейра панує в Мандаліці, Маркесі, найбільш невідповідна жертва

Хуан Антоніо Льладос Ломбок (Індонезія), 20 мар Португальський Мігель Олівейра (KTM RC 16), панував на трасі Мандаліка, сцені Гран-прі Індонезії MotoGP, і в якій іспанець Марк Маркес (Repsol Honda RC 213 v) зіграв найнесподіваніші втрати після жорстокої аварії під час безкоштовної практики до гонки . Маркес зазнав до чотирьох падінь за вихідні в Індонезії, четвертого він летів по повітрю і вдарив себе струсом мозку, що врешті-решт порадив йому не брати участь у гонці, в якій дощ був ще одним головним героєм. У той час як у категорій Moto3 і Moto2 не було проблем у своєму розвитку, хоча проміжна категорія була скорочена з 25 кіл 16 через поганий стан асфальту в поворотах 2, 3, 10 і 17, коли повинна була розпочатися підготовка до категорії MotoGP, справжній потоп припав на Мандаліку. Гонка MotoGP після рішення скоротити гонку Moto2 також була скорочена з 27 до 20 кіл, але дощ зіграв вирішальний і, часом, тривожний актив. Вода призвела до низки затримок, які призвели до побоювання скасування гонки, але перемир'я, дане дощем, дозволило почати тривати з годиною та чвертю затримки, в екстремальних умовах траси, в якій виходили навички найшвидших вершників у воді, багато разів ті, хто це робить не мають найбільшого механічного потенціалу в своїх мотоциклах. І хоча у початкових хвилинах відбулося ряд змін, і все, здавалося, передвіщало, що це буде австралійський Джек Міллер (Ducati Desmosedici GP21), який збирався нав'язати свої навички в цих умовах, з'явилася фігура Олівейри, яка почала з сьомої позиції в починаючи формування, і хто з твердим пропуском і декількома швидкими колами кар'єри залишив всіх своїх суперників. Міллер також не витримав тиску тих, хто прийшов ззаду, француженка Йоганна Зарко (Ducati Desmosedici GP22) та Фабіо Квартараро (Yamaha YZR M 1), які досягли найкращого часу тренування, хоча на ранній частині гонки він дав деякі ознаки слабкості, але, з проходженням кіл він виріс і в ефектному повертанні закінчилося посівши друге місце. Найкращим іспанцем у категорії закінчився Алекс Рінс (Suzuki GSX RR), який потрапив у боротьбу за лідируючі позиції, але в кінцевому підсумку повинен був влаштуватися на п'яте місце, випередивши свого товариша по команді та чемпіону світу MotoGP у 2020 році Джоан Мир. Вершник Somkiat Chantra (Kalex) дав своїй країні, Таїланд, першу перемогу в чемпіонаті світу з мотоциклізму, вигравши Moto2 з авторитетом і соло після того, як знявся в декількох швидких гоночних кіл, щоб довести свою кредитоспроможність в Мандаліці, де його супроводжував на подіумі італієць Целестино Вієтті ( Kalex), який закріпився на першій позиції чемпіонату, з Арон Канет (Kalex), третій. Італієць Денніс Фоджа (Honda) здобув міцну і гучну перемогу, перший рік, в Moto3, випередивши іспанців Ізан Гевару (GasGas) і Карлос Татай (CFMoto). Фоджа - новий лідер чемпіонату світу з 34 очками, один більше, ніж іспанець Серхіо Гарсія Долс (GasGas), четвертий в гонці, і з колегою іспанець Ізан Гевара третій з 28 очками. НАЧАЛЬНИК JLL/EA