Олівейра визнала, що його хороший старт дозволив йому перемогти

Ломбок (Індонезія), 20 мар португальська Мігель Олівейра (KTM RC 16) визнав, що більша частина успіху його перемоги була обумовлена гарним початком, який він зробив, тому що «без цього хорошого старту гонка була б для мене іншою, тому що за іншими водіями нічого не можна було б побачити, тому що дощу або, скоріше, через бризки води, яка була на трасі». «Важко було побачити, а також зрозуміти зчеплення доріжки, але через кілька кіл я побачив, що можу більше тягнути, хоча це досить важко зробити гонку в цих умовах, тому що на тренуванні у вас є більше часу, і ви можете керувати шинами іншим способом, хоча, на щастя, у мене вийшло добре і я пішов за Джеком (Міллер), і там я зрозумів, що мені потрібно», - згадала Олівейра. «Мені вдалося знайти розрив і подолати його», - сказав він про Міллера і заявив, що «якби було ще сім кіл, я не знаю, що б сталося, тому що Фабіо (Quartararo) був дуже сильним позаду, але, на щастя, я зміг повернутися на подіум і з перемогою», - порадував португальський вершник KTM. «Я побачив, що «Пекко» та Мартін мали проблеми з «акваплануванням» на першому розі, і я не знав, що там стільки води, це було питання інстинкту, щоб мати можливість котитися з такою кількістю води», - сказав він. «Було лише дві гонки, але, очевидно, ми хочемо продовжувати підтримувати цю позицію сили в наступних гонках, і ми не хочемо отримувати хороші позиції у двох-трьох гонках, і це все, ми хочемо постійно бути попереду, і для цього нам доводиться наполегливо працювати, як це норма в цій категорії, де є багато конкурентоспроможності, як він бачить у другому кварталі з такою рівністю, тому ми зосереджуємось на швидкому та отриманні хороших результатів у гонці», - сказав він. НАЧАЛЬНИК JLL/EA