Громадянам менеджер попросив передсезонні нічні ігри

ВЕСТ Палм-Біч, штат Флорида, США (AP) - Дейв Мартінес, менеджер Washington Nationals, активно просив, щоб команда провела більше нічних ігор цього передсезонного сезону.

Його бажання здійснилося.

З п'яти команд за розкладом передсезонних громадян лише нью-йоркський Метс, їхні суботня суперники, отримають більше нічних матчів у Лізі грейпфрутів цього року, ніж шістка у Вашингтоні.

«Я думаю, що це дає гравцям інший погляд на те, як підготуватися, тому що ми граємо нічні матчі, а потім повертаємося і граємо протягом дня», - сказав Мартінес. «Навіть коли є інший склад, гравці можуть звикнути вставати після нічної гри і готуватися».

Пуерториканський менеджер не єдиний, хто хоче, щоб поєдинки почалися пізніше.

«Я б вважав за краще, щоб це відбувалося постійно», - сказав менеджер Метс Бак Шоуальтер.

Гра вночі відповідала б кільком практичним цілям, вважав Мартінес. Особливо в передсезонному періоді, який був скорочений через блокування.

Це дозволило йому спостерігати Патріка Корбіна, ймовірного відкривачка вступної гри, у своїй другій практиці ватин передсезонного ранку.

Лівша Корбін зробив 42 смоли протягом трьох змодельованих подач, в тому, що, ймовірно, було його останнім підготовчим сесією до його першого старту в Лізі грейпфрута.

Потім, увечері, Мартінес спостерігав, як домініканський Нельсон Крус, його нещодавно придбаний шлюпник, вдарив за подвійне вбивство і вдарив одиночне ліве поле, у своїй першій грі з громадянами.

Перші чотири передсезонні матчі команди вдома починаються о 6:05 вдень. Переважна більшість регулярних ігор сезону у Вашингтоні розпочнеться пізніше.

«Особливо в останні тижні передсезонного сезону я завжди дивувався, чому ми не грали більше нічних ігор, щоб ми готувалися до наших графіків», - сказав перший бейсмен Джош Белл.

Покращення освітлення стадіону дозволяють командам планувати більше передсезонних нічних ігор.

Хоча вогні в передсезонних комплексах не досягають яскравості курсів вищої ліги, Мартінес заявив, що система на Балпарку Пальмових пляжів, де грає його команда, анітрохи не применшує її.

«Вони є одним з найкращих вогнів», - сказав він.