Міс Перу: згадайте найбільш суперечливі та незручні моменти конкурсу краси

Останніми днями конкурс краси Міс Перу La Pre був жорстко допит користувачів соціальних медіа, а також колишніх конкурсанти, які засуджували фаворитизм, коли стало відомо, що К'яра Вільянелла, Гаела Барраза та Алондра Хуарак був переможцями.

Завдяки цій новій суперечці, тут ми постійно нагадуємо вам, що цей конкурс був в очах шторму для його учасників. Деякі колишні королеви краси сьогодні відомі в місцевому середовищі, а інші зовсім зникли.

МЕЛІСАПАРЕДЕС ВІДМОВИЛАСЯ ВІД СВОЄЇ МІС ПЕРУ КОРОНА

У 2012 році Мелісса Паредес виграла один з найважливіших конкурсів краси по всій країні. Однак їй довелося відмовитися від своєї корони після того, як стало відомо, що в минулому вона робила топлес фотосесію, щось не дозволяло організацією.

« Я дуже поважаю тих людей, які мене так жорстко критикують. Я насправді не ведет, ні танцюрист, я не маю нічого проти цих робіт . Я Мелісса Паредес, жінка, яка випереджає, яка завжди працювала для себе та своєї родини, тому я повідомляю всьому Перу, що Мелісса Паредес сьогодні відмовляється від своєї корони», - сказала вона.

Меліса Паредес коронована як нова Міс Перу.

РОЗАЕЛЬВІРА КАРТАХЕНА СХОВАЛА КОРОНУ І БУЛА ЗВІЛЬНЕНА

РозаЕльвіра Картахена стала першою афро-перуанською, яка здобула Міс Перу, але цей титул не триватиме довго, оскільки через кілька місяців її звільнили, коли було виявлено, що вона збрехала, коли сказала, що її корона збилася.

Коли організація попросила її здати корону, яка оцінювалася в 100 000 доларів , вона сказала, що втратила її разом з різними особистими речами, такими як кравці, взуття, ювелірні вироби, серед іншого, у валізі. Нарешті, поліція виявила, що все було брехнею і що вони ніколи не пропустили об'єкт.

ANYELLAGRADOS ВТРАЧАЄ КОРОНУ ДО ВІРУСНОГО ВІДЕО В СТАНІ АЛКОГОЛЬНОГО СП'ЯНІННЯ

АніеллаГрадос вдалося короноватиМіс Перу в 2019 році, але її правління тривало лише пару місяців, оскільки один з її супутників зафіксував її в повному пияцтві, поки вони святкували карнавал.

Відео було поширене в соціальних мережах і швидко перейшло в вірусне. Це змусило Джессіку Ньютон засмутитися, закликаючи прес-конференцію, щоб оголосити, що Градос втратив корону за порушення правил.

Аніелла Градос була вигнана з Міс Перу.

МІШЕЛЬСОЙФЕР ЗВІЛЬНИЛАСЯ ВІД МІС ПЕРУ ЗА БРЕХНЮ ПРО СВІЙ СІМЕЙНИЙ СТАН

У 2010 році Мішель Сойфер балотувався на Міс Перу в якості ведучої Каллао . Їй не так пощастило, тому що її виключили з конкурсу за те, що брехала про її сімейний стан, оскільки вона вказала, що вона була самотньою, коли вона насправді одружена.

Згідно зі статутами конкурсу краси, учасники не можуть бути одружені. МаріцаМендоса, президент організації на той час, також виступила з цього питання.

«Всі кандидати дуже сумно ставляться до цього питання. Вона дуже дисциплінована дитина. Ярозмовляв з її мамою та нею, ми насправді розгубилися, але я не знаю, яке рішення прийняла Мішель. Є речі, які вони не знають, як це походить від скромного стану, необхідності », - сказав він.

Мішель Сойфер довелося відсторонити від Міс Перу, бреше про свій сімейний стан.

СТІВХарві на Міс Всесвіт 2015

СтівХарві став відомий у всьому світі тим, що зробив помилку на церемонії Miss Universe 2015, коли він прийняв переможця Міс Всесвіт Філіппін за другу переможницю Міс Всесвіт Колумбія.

Після перемоги «Міс Всесвіт Колумбії» Аріадни Гутьєррес, ведуча повернулася на сцену, щоб вибачитися перед глядачами і перед учасницею, і відразу назвала Міс Всесвіт Філіппіни Піа Вюрцбах, переможницею, яка не була з її подиву.

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