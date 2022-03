Майлі Сайрус і Foo Fighters підкорюють Чилі у поверненні Lollapalooza

Сантьяго де Чилі, 20 мар Шоу співачки Майлі Сайрус було глазур'ю на торті другого і найпотужнішого дня музичного фестивалю Lollapalooza в Чилі, який завершується цієї неділі через два роки, не відзначаючи через пандемію covid-19. Американець вийшов на етапи двохсотлітнього парку в Серрільосі, на південь від Сантьяго, і заполонив своїм голосом сотні тисяч відвідувачів своїми легендарними «Шкідниками м'ячем» та «Ми не можемо зупинитися», а також іншими піснями з нового альбому «Пластикові серця». Був також час для його звичайних данин старих рок-дивів, таких як Блонді, з яких він співав «Серце скла» або для наслідування Шер, з «Bang Bang» або ревізією «Jolene», шматок за зіркою країни Доллі Партон. Одягнувши синій латексний костюм і одягнувши ексцентричні сонцезахисні окуляри, Сайрус вийшов на сцену віртуозності зі своєю сумішшю року, країни та поп-музики, в якому це був найбільш аплодований концерт мас поряд з Foo Fighters. Напередодні гурт під керівництвом Дейва Гроля поставив на шоу з часом для класики і повернув рок на фестиваль і в Чилі, який з початку пандемії не мав можливості для великого концерту цього жанру. Гурт гастролював такі пісні, як «This is a call» або потужний «Все моє життя», а також жменька пісень з «Медицини о півночі», їх останній альбом, за який вони виграли три номінації «Греммі» у 2021 році. Загалом сто музикантів сяяли в двохсотлітньому парку Cerrillos, на південь від столиці, з сімома сценами та переповненим місцем проведення одного з наймасовіших подій Чилі з моменту удару covid-19. СТО ХУДОЖНИКІВ Фестиваль стартував у п'ятницю з десятками артистів на національній та міжнародній арені, включаючи Foo Fighters, голландський DJ Martin Garrix та британські Idles та The Wombats. У суботу на сцену вийшли репер A$AP Rocky, шведський ді-джей і продюсер Alesso, американська панк-група A Day to Member, колега аргентинського репер Tiago PZK і чилі Хав'єра Мена, серед інших. Фестиваль закритий у неділю The Strocts, де народився репер Дожа Кіт у Лос-Анджелесі (Каліфорнія), її колега, народжений в Техасі Кулемет Келлі, продюсер електронної музики та автор Кріс Лейк, та аргентинський Нікі Ніколь, експонент міської музики з міста Росаріо. Натовпи та довгі черги для входу та виходу на фестиваль були загальними, які цього року довелося адаптуватися до нового місця після того, як залишивши після себе можливість відбутися в центральному парку О'Хіггінс. ДВА РОКИ БЕЗ ФЕСТИВАЛЮ Заснована в 1991 році в США і визнана одним з найважливіших масових фестивалів на континенті, Lollapalooza прибула до південноамериканської країни вперше в 2011 році, і в ці вихідні святкує своє десяте видання в Сантьяго через два роки без розгортання через пандемію covid-19. Як детально розписала організація, захід має план сталого розвитку для зменшення його впливу на навколишнє середовище (як і в попередніх виданнях), а також заходи охорони здоров'я для запобігання поширенню вірусу. До них відноситься обов'язок мати повний графік вакцинації (при цьому 95% населення Чилі має його) або постійне використання масок. Фестиваль відбувся так само, як і країна, з 3,3 мільйонами інфекцій та понад 44 400 загальних смертей, залишивши після себе серйозну третю хвилю через варіант омікрон, який підняв інфекції до рекордних максимумів. Для експертів, художників та культурних професіоналів подія являє собою лакмусовий папірець для виходу майбутніх масових заходів, обмежених на два роки в Чилі, одній з країн з найжорсткішою політикою у світі проти covid-19. НАЧАЛЬНИК PNM/CFA (фото)