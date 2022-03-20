Мексиканський Сантьяго Гонсалес падає в Індійський Уеллс подвоює фінал

Індійський Уеллс (США), 20 березня Мексика Сантьяго Гонсалес впав цієї суботи в індійському Уеллс чоловічий подвійний фінал з французом Едуардом Роджер-Васселіном проти пари, сформованої американцями Джоном Існером і Джеком Ноком. Існер і Сок були проголошені чемпіонами в Каліфорнійському турнірі з пустелі шляхом побиття Гонсалеса і Роджера Васселина 7-6 (4) і 6-3 за одну годину і 19 хвилин. 38років Гонсалес вже виграв парні титули турнірів Буенос-Айреса та Кордови (Аргентина) цього року разом з аргентинцем Андресом Молтені. У фіналі Індійських Веллс жіночих подвійних розрядах Китай Іфань Сюй і Чжаокюань Ян перемогли в США Азії Мухаммада і Японії Ena Shibahara 7-5 і 7-6 (4). Indian Wells закриє своє видання 2022 року цієї неділі окремим фіналом. Польща Iga Swiatek зіткнеться з грецької Марією Саккарі з 13:00 (20:00 GMT), тоді як іспанець Рафа Надал зіткнеться з американцем Тейлором Фріцом не раніше 15:00 (22:00 GMT).